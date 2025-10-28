"Буревестник" летает на словах — в СНБО сказали, зачем Путин пугает мир

Буревестник / © YouTube/Минобороны России

Москва в очередной раз пытается запугать европейские общества новыми «сверхоружиями» — типа «Орешника», «Буревестника». И такие информационные атаки не случайны. Цель проста — заставить европейцев сомневаться в поддержке Украины.

Об этом говорится в сообщении руководителя ЦПИ СНБО Андрея Коваленко.

После слабой реакции Европы на недавние дроновые провокации над аэропортами и городами, председатель российской внешней разведки Сергей Нарышкин, давно продвигающий концепцию «гибридных страшилок», посоветовал главе РФ Владимиру Путину активнее запугивать европейцев, отмечает Андрей Коваленко.

Однако, как свидетельствуют данные разведки, все эти громкие заявления не более чем информационные операции Кремля. Второй запуск «Орешника» завершился провалом, а «Буревестник» до сих пор существует на уровне заявлений.

Фактически, Путин пользуется идеями Нарышкина, просто повторяющего старые приемы Хрущева времен Карибского кризиса — когда громкие угрозы должны были компенсировать реальную технологическую отсталость.

Угрозы прямой атаки на страны НАТО не существует.

«Слова Лаврова (глава МИД РФ — ред.) о „гарантии безопасности“ от России для НАТО — часть информационной игры Кремля. Пока лучше всего на Западе этой игре противостоит Трамп с ядерной субмариной», — написал Коваленко.

Ранее говорилось, что Сергей Лавров обвинил Запад в подготовке к новой великой европейской войне и заявил об угрозе НАТО в Арктике и Евразии.

Также член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия «готова к конфликту с НАТО как никогда».