Бывшие министры обороны Британии раскритиковали премьера Сунака за "колебания в отношении Украины"

Бывшие министры обороныВеликобритании призвали правительство действующего премьер-министра Риши Судака немедленно объявить, какой объем военной помощи страна предоставит Киеву в течение 2024 года.

Об этом информирует The Telegraph.

Сообщается, что министры Майкл Феллон, Бен Уоллес, Лиам Фокс и Гэвин Уильямсон призвали власти Великобритании прекратить "колебаться" и пообещать Киеву еще по меньшей мере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов Украины на 2024 год, что будет равноценно помощи в 2022 и 2022 годах.

Бывшие министры выразили обеспокоенность по поводу затягивания с помощью для Украины, потому что это может сдерживать военные усилия украинцев.

Таким образом, Британия "рискует отказаться от лидерства в поддержке Киева без видимой причины" в то время, как Украина, возможно, "вступает в свое темное время", говорится в заявлении.

Правительство призывают проявить долгосрочную приверженность. Они считают, что Британия может выделить Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов на 2024 год и еще 2,5 млрд фунтов стерлингов — на 2025-й.

Источники издания в правительстве сообщают, что конкретные цифры о помощи Украине будут объявлены в рамках ожидаемого в марте бюджетного процесса. Это гораздо позже, чем было раньше, например, бывшие глава правительства Лиз Трасс объявила о помощи Киеву на 2023 год в сентябре 2022-го.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны Британии озвучил угрозу победы Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Британии сделали заявление о военной помощи Украине в 2024 году.

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