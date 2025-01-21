Бывший конгрессмен США предложил альтернативу военной помощи Украине: что известно

Бывший политик подчеркнул, что Украину необходимо вооружить так, чтобы Россия не смогла возобновить войну в будущем.

Бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер выразил мнение, что США могут заменить прямую военную помощь Украине системой контрактной поставки техники.

В интервью "24 Каналу" он предположил, что такая модель могла бы работать по примеру Афганистана, где Соединенные Штаты предоставляли военное оборудование для приобретения на условиях, доступных стране.

“Сейчас я думаю, что вместо помощи это может быть как контракт, где Штаты, подобно тому, что мы делали с Афганистаном, дают военную технику. Киев покупает ее так, как он может это делать, что думаю, Украина хотела бы сделать в любом случае”, – отметил Кинзингер.

Бывший политик подчеркнул, что Украину необходимо вооружить так, чтобы Россия не смогла возобновить войну в будущем. Он предостерег, что если оставить Украину без поддержки и вступления в НАТО — это создаст условия для перевооружения России и нового вторжения.

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При этом западные СМИ сообщают, что команда Дональда Трампа стремится к тому, чтобы Украина вела переговоры с Россией с позиции силы. Идеальный сценарий, по их словам, предполагает возвращение Вооруженными силами Украины всех территорий перед началом переговоров.

Напомним, что во время инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что хочет оставить после себя наследие миротворца. Однако Украину он в своей речи не упомянул.