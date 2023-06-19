Часть переданного Украине оружия непригодна, а часть оплаченного вообще не поступила – NYT

Около 30% украинского вооруженного арсенала находятся на ремонте постоянно. Эксперты говорят, что это высокий показатель для армии, нуждающейся в любом оружии.

Часть переданного Украине оружия была непригодна для использования, а оплаченные авансом контракты на сотни миллионов долларов еще не выполнены.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой два источника, знакомых с закупкой вооружения в Украине, украинского чиновника и официальные документы правительства государства.

Невыполненные контракты по продаже оружия

Так, издание со ссылкой на официальные документы украинского правительства указывает, что по состоянию на конец 2022 года государство оплатило поставщикам оружия более 800 млн дол. по контрактам, оставшимся полностью или частично не выполненными.

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Двое причастных к закупкам вооружения украинских источников рассказали, что некоторые из отсутствующих образцов оружия были переданы, а в других случаях брокеры вернули деньги. Один из собеседников сказал, что по состоянию на начало весны 2023 года были заплачены сотни миллионов долларов за оружие, в том числе и госкомпаниям, которое так и не было поставлено.

Заместитель главы Минобороны Украины Владимир Гаврилов, занимающийся закупками вооружений, подтвердил такие случаи, когда государство платило, но не получало оружие. По его словам, в 2023 году правительство начало анализировать свои прошлые закупки и исключать проблемных подрядчиков.

Однако авторы статьи на NYT отмечают, что во время такой масштабной закупки вооружений, как это происходит в Украине, проблемы неизбежны. В материале констатируется, что союзники передали Украине немало современного оружия, например американских систем ПВО, которые доказали свою высокую эффективность.

"Но в других случаях союзники предоставляли устаревшее оборудование, которое, в лучшем случае, нуждалось в капитальном ремонте. Около 30% киевского арсенала находится на ремонте постоянно – высокий показатель, по словам экспертов по вопросам обороны, для армии, нуждающейся в любом оружии". – говорится в статье NYT.

Неисправные итальянские гаубицы

Там привели пример с поставкой в Украину из Италии 33 самоходных гаубиц. Судя по опубликованным видео, из двигателя одной из таких гаубиц валил дым, а из другой вытекала охлаждающая жидкость. В итальянском Минобороны информировали, что эти установки были выведены из эксплуатации много лет назад, однако Украина все равно попросила их "капитально отремонтировать и ввести в эксплуатацию, учитывая неотложную потребность в средствах для противостояния российской агрессии".

NYT со ссылкой на украинские правительственные документы указывает, что за ремонт этих 33 итальянских гаубиц Минобороны заплатило 19,8 млн. дол. американской торговой компании оружием Ultra Defense Corporation. В одном из документов говорится, что в январе 2023 года 13 из этих гаубиц были отправлены в Украину, однако прибыли "непригодными для выполнения боевых задач".

Украина обвинила компанию Ultra Defense Corporation в том, что та не справилась с работой, которая должна была быть завершена до конца декабря 2022 года.

Директор департамента оборонных закупок Минобороны Украины Владимир Пикузо написал в письме генинспектору Пентагона: "Американская компания, предлагая свои услуги, не собиралась выполнять свои обязательства".

Исполнительный директор Ultra Defense Corporation отверг эти обвинения. Он заявил, что Украина не обеспечила надлежащего обслуживания гаубиц после их передачи. По поводу гаубицы, из которой вытекла жидкость, в компании сказали, что этот дефект "магическим образом появился после доставки в Украину".

Большинство западного вооружения – в плохом или непригодном состоянии

В статье говорится, что украинские чиновники в большинстве своем воздерживались от жалоб на неисправную военную технику, чтобы не ставить в неудобное положение своих поставщиков. Анонимный украинский чиновник сказал, что правительство "устало от заверений", что имеет достаточно западного вооружения. Ведь на самом деле часть этого вооружения находится в плохом или непригодном состоянии, она выведена из боя для дальнейшей разборки на запчасти.

В NYT отмечают, что Минобороны Украины отказалось от комментариев.

Журналисты издания также утверждают, что получили документы, свидетельствующие – некоторые из самых дорогих невыполненных контрактов были заключены между Минобороны Украины и государственными оружейными компаниями, которые работают как независимые брокеры. За последние месяцы Минобороны подало в суд на по меньшей мере две из этих компаний за невыполненные контракты. Украина также недавно объявила о реформировании, направленном на повышение эффективности этих компаний.

Военная помощь для Украины

Напомним, по итогам очередного заседания в формате "Рамштайн" 16 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что союзники предоставили свои обязательства начать обучение украинских пилотов на западных истребителях.

В целом по итогам встречи семь стран-союзниц объявили о новых многомиллиардных обязательствах по помощи Украине на ближайшие годы. В частности, после встречи глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил Нидерланды, Данию, Германию и Польшу за координацию усилий в обучении украинских пилотов на современных истребителях и предоставление и обслуживание танков Leopard.

Испания анонсировала передачу вскоре в Украину 20 единиц БТР, находившихся на ремонте четырех танков Leopard и значительных мощностей для развертывания военного госпиталя.

В то же время Бельгия в новом пакете военной помощи на 11 млн евро передаст Украине БТРы М113.

Накануне США объявили о новом пакете военной помощи для Украины с оружием на сумму 325 млн дол.

Хорошие новости из "Рамштайна" об авиационной коалиции для Украины

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