Часть западного оружия, которое передают Украине, попадает в Россию и Иран — CNN

В Иране западное оружие разбирают и пытаются проанализировать его состав.

Западное оружие, предоставляемое партнерами Украины для защиты от агрессоров, иногда остается на поле боя и попадает к россиянам. Они направляют это оружие в Иран, чтобы там могли попытаться перепроектировать системы.

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что за последний год российские войска несколько раз захватывали образцы мелкого переносного западного оружия. В частности, россияне захватили противотанковые комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger.

Источники издания сообщают, что некоторые образцы оружия россияне передают Ирану для разбора оружия и его анализа. В Москве считают, что, поставляя Тегерану образцы западного оружия, они будут стимулировать Иран в дальнейшем помогать в войне против Украины.

Официальные лица США считают, что эта проблема не является распространенной или систематической. Кроме того, украинские военные обязательно информируют западных партнеров, если теряют какие-либо виды вооружения.

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон усилит сотрудничество с Израилем для противостояния ядерной агрессии Ирана.

Также мы ранее информировали, что Россия закупила у Ирана тайком 200 контейнеров с оружием.

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