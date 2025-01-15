Чьего оружия в украинском войске больше всего: Зеленский удивил статистикой

Страна имеет значительные возможности для производства всех видов дронов, многих видов техники, в том числе и артиллерии.

Украинская оборонная промышленность значительно нарастила производство оружия, которое сейчас составляет 33-34% от общего количества используемого на фронте.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

"Где-то около 33-34% всего оружия в Украине сегодня – это отечественное производство. Из 100% того, что вам нужно в год. И это серьезный рост. Был меньше 10%, сейчас 33-34%", – пояснил он.

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Кроме того, президент подчеркнул, что около 30% оружия Украина получает из европейских стран, а более 30% из Соединенных Штатов Америки.

Зеленский акцентировал внимание на важности сохранения сильного альянса между Украиной, Европой и США для обеспечения безопасности Украины.

Он также выразил благодарность своим международным партнерам за постоянную поддержку и подчеркнул, что Украина пытается развивать свою оборонную промышленность, чтобы снизить зависимость от внешних поставщиков.

Напомним, Украина обсуждает возможность размещения европейского миротворческого контингента на своей территории, но подчеркивает необходимость более широкой системы гарантий безопасности для обеспечения полной стабильности.

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