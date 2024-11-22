Чем можно сбивать межконтинентальные ракеты: Украина обсудит передачу соответствующего оружия с США

После удара РФ по Днепру новой баллистической ракетой Киев обсудит с Вашингтоном предоставление соответствующего вооружения, способного сбивать межконтинентальные ракеты.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на собственные источники в ВСУ.

"У Украины нет средств, которые способны сбивать межконтинентальные ракеты, но они есть у американцев. Украина обратится к США для передачи таких вооружений", – сообщили источники.

Собеседники журналистов уточнили, что возможно речь идет о модернизации ЗРК Patriot или получении Aegis.

Напомним, система Aegis Ashore, установленная на недавно открытой базе ПВО НАТО в Польше, предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет малой и средней дальности. Она использует перехватчики Standard Missile-3, уничтожающие ракеты противника.

Также стало известно, что РФ может иметь около десяти единиц новой баллистической ракеты, которой 21 ноября был нанесен удар по Днепру. На месте удара ракеты были найдены обломки используемой телеметрии, чтобы снять все параметры полета ракеты и всех ее систем.

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