Чем опасны северокорейские ракеты: военный аналитик назвал ключевую проблему

Проблему для украинской системы ПВО составляют не сами ракеты КНДР, а их количество.

В ракетах производства КНДР, используемых Россией для ударов по Украине, нет ничего нового. Это обычная баллистика, которую способна сбивать украинская система противовоздушной обороны. Но они все же создают проблемы Силам обороны.

Об этом рассказал военный аналитик Иван Ступак в комментарии для FREEДОМ.

"Наши специалисты говорят: здесь нет абсолютно ничего нового. Эти ракеты не являются чем-то таким невероятным, что нельзя сбить. ПВО с ними справляется, но другой вопрос – их количество. Ракеты, к сожалению, есть, они приезжают в РФ, добавляются к общему количеству ракет, которые имеет Россия для обстрела Украины. Да, даже если враг не преследует цель этими ракетами поражать какие-то украинские объекты, военные или гражданские, эти ракеты очень хорошо отвлекают внимание нашей противовоздушной обороны", – пояснил аналитик.

Ступак добавил, что качество сборки ракет КНДР плохое, но они содержат иностранные компоненты, которые выполняют свое назначение и позволяют этим ракетам лететь к цели.

"Это как северокорейские войска. Казалось бы, они же неподготовлены, толком ничего не умеют делать, не обучены. Но благодаря количеству, за счет этой помощи РФ имеет возможность на некоторых участках получить преимущество перед Украиной", — отметил Иван Ступак.

Напомним, по данным украинской разведки, на сегодняшний день из Северной Кореи в Россию перемещено более 100 артиллерийских систем и 100 баллистических ракет малой дальности типа KN-23/24.

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