Чем полезны американские дроны Switchblade 600, которые будут производить в Украине: объяснение эксперта

Дрон можно развернуть через несколько минут после необходимости привести его в действие.

Американская компания AeroVironment сообщила о намерении производить дроны-камикадзе Switchblade 600 в Украине. Без разрешения американского правительства, на получение которого требуется до девяти месяцев, производство не приступят.

Эксперт Defense Express Валерий Рябых объяснил, чем эти дроны полезны на поле боя и о том, как их могут модернизировать.

Дроны-камикадзе Switchblade 600 – это оружие групп специального назначения и тех, кто может действовать в тылу противника. Это быстро настраиваемое средство.

" Дрон можно развернуть через несколько минут после необходимости привести его в действие. Он может работать как при обнаружении цели, так и в поисковом режиме ", — рассказал Валерий Рябых.

По словам эксперта, Switchblade 600 после запуска совершает полет, контролируемый оператором на расстоянии до 40 км. В общей сложности этот дрон может находиться в воздухе до 40 мин и летать на расстояние до 80 км. Дрон перемещается по полю боя со скоростью до 185 км/ч.

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"Изначально он был рассчитан на уничтожение тяжелой бронетехники, в частности танков. В то же время, как отметил Рябых, американцев удивило, что украинские воины уничтожали им другие важные цели россиян. Например — радиолокационные станции или системы ПВО", — указано в сообщении.

Кроме того, по его словам, эти дроны обладают системой управления огнем с обратной связью, когда оператор может управлять боеприпасом вручную.

"Также Switchblade 600 может переходить в автономный режим, когда заходит в зону действия средств РЭБ. Рябых говорит, что эти дроны имеют все необходимое для прохождения систем РЭБ", — добавили в издании.

Ранее мы сообщали, что Украина может нарастить производство дронов до 1,5 млн в год – Defense Express.

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