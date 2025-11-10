Эксперт назвал ключевые недостатки ракет Фламинго / © скриншот с видео

Украинская оборонная промышленность рассматривает собственные дальнобойные образцы вооружения, в частности ракеты Фламинго, как достойную альтернативу западным аналогам, таким как американские Tomahawk. Недавно Центр анализа европейской политики предположил, что финансирование украинского производства может быть более выгодным, чем покупка дорогих ракет за границей. Однако военные эксперты, украинские разработки также имеют существенные недостатки.

Основатель благотворительной организации «Реактивная почта» и военный эксперт Павел Нарожный сказал об этом в эфире Радио NV.

Он отметил низкую технологичность «Фламинго», что создает серьезные проблемы с их незаметностью и точностью.

Tomahawk / © Getty Images

Проблемы с навигацией и заметностью

По словам Нарожного, ключевая проблема кроется в устаревшей системе навигации. В ракетах «Фламинго» используется инерционная навигационная система с корректировкой по GPS, которая идентична установленной в дальнобойных беспилотниках — Ardupilot.

Для сравнения, в американских Tomahawk интегрированы более продвинутые и защищенные навигационные системы.

Кроме того, есть вопросы к траектории полета и заметности, а именно:

программируемый полет — «Фламинго» летят исключительно по заранее запрограммированной траектории;

большая боеголовка — это в сочетании с размерами ракеты, делает ее видимой целью на российских радарах;

невозможность полета на сверхнизкой высоте.

Во избежание обнаружения ракеты должны лететь на сверхнизкой высоте до 50 метров над землей. Однако, как объясняет Павел Нарожный, простая навигационная система Фламинго не позволяет этого сделать.

«Она должна лететь и снимать видео, принимать на ходу решение — поднять, опуститься. Она этого, очевидно, не делает. Как это будут преодолевать, сложно сказать», — отметил эксперт.

Нарожный предположил, что единственный способ обойти этот недостаток — использование очень точных карт местности для максимально детального программирования траектории, что позволит избежать столкновения с деревьями, линиями электропередач и зданиями.

Ранее эксперты утверждали, что украинская крылатая ракета FP-5 «Фламинго» по своим характеристикам превосходит американский «Томагавк». И имеет несомненный козырь — на применение этого оружия для ударов по России не требуется разрешение союзников. В частности, об этом говорилось в материале Independent.