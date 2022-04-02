Через "Дію" можно подать заявку на возмещение уничтоженного оккупантами жилья — Арестович

Через "Дію" можно подать заявку на возмещение уничтоженного оккупантами жилья — Арестович

Процедура проста – нужно зайти в приложение "Действие", выбрать опцию "Услуга" и подать заявку.

Украинцы могут подавать через "Дію" заявку на возмещение уничтоженного российскими оккупантами жилья.

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович 2 апреля.

"По просьбе представителей экономического блока правительства Украины я предоставляю вам информацию, что принято соответствующее решение на возмещение уничтоженного вашего жилищного имущества. Для этого нужно зайти в приложение "Дія", выбрать опцию "Услуга" и подать заявку", — сказал он.

Арестович добавил, что правительство будет возмещать жилье до 150 м², или разницу, если жилая площадь уничтоженного дома или квартиры составляла более 150 м².

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