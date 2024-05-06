"Чертолет" или "Баба Яга": военный рассказал о дронах, которых очень боятся оккупанты

Командир подразделения "Терра" в 3-й ОШБр Николай Волохов, позывной "Абдула", рассказал, что солдаты оккупационной армии РФ называют большие украинские беспилотники для сброса боеприпаса "Баба Яга". Еще одно название дронов – "Чертолет".

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Очень они их боятся и очень эффективно это средство для уничтожения вражеских укрепрайонов. FPV (дрон – ред.) может нести боеприпас 3-4 кг, если это большой дрон, как "Мамонт", разрушающий здания. А дрон "Баба Яга" может нести до 8 кг боеприпас. Он также оборудован тепловизионной видеокамерой", – отметил командир подразделения.

Николай Волохов также добавил, что военные получают от государства неплохую модель дрона "Вампир".

"Но, если говорить о видеокамерах, то в наши планы входит модификация не только летящих в один конец FPV-дронов-камикадзе, но и больших дронов для сброса боеприпасов, которые фактически несут маленькие 8-килограммовые авиабомбы. Мы поставим видеокамеры и туда, что позволит нам иметь лучшую картинку. Мы будем лучше различать, где вражеская пехота, где вражеские укрепрайоны, и соответственно эффективнее их уничтожать. Недаром россияне боятся. Эти дроны наносят им просто колоссальные потери. Представьте, 8-килограммовый термобарический боеприпас, производящий объемный взрыв, ночью падает на позицию. Никто не понимает, что происходит. Даже укрепрайон, блиндаж или окоп, не спасает – потому что объемный взрыв достает повсюду", – добавил командир подразделения "Терра".

Напомним, морской дрон ГУР уничтожил скоростной катер врага в Крыму (видео).

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