Инициатива Чехии по поставкам снарядов Украине недофинансирована / © ТСН

Чешская программа по поставке боеприпасов для Украины, которая имела целью привлечь 5 млрд евро (примерно 5,95 млрд долл.), смогла собрать только 1,4 млрд евро.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель НАТО, передает Reuters.

Инициатива предусматривает закупку артиллерийских снарядов большого калибра для Украины, чтобы снизить стратегическую отсталость на поле боя против российских войск. В программе принимают участие иностранные доноры, в том числе Германия, Дания и Нидерланды, а также чешские представители оборонного ведомства и оборонные компании.

По прогнозу миссии НАТО в Украине (NSATU), в 2025 году программа должна обеспечить поставки 1,8 млн артиллерийских снарядов, что составит около 43% всех боеприпасов, переданных Киеву, и примерно 70% боеприпасов советского калибра.

По словам высокопоставленного представителя НАТО, на мировом рынке доступны боеприпасы на сумму около 16 млрд евро. Пять миллиардов из этой суммы планируется израсходовать преимущественно на закупку сотен тысяч снарядов в рамках чешской инициативы. Доноры уже выделили 1,4 млрд евро.

В прошлом году международные доноры направили около 4,8 млрд долларов на оплату поставок боеприпасов, сообщил бывший министр иностранных дел Чехии Ян Липовский. Чешский взнос составил до трех миллиардов крон (около 145 млн долларов).

Напомним, в декабре 2025 года в НАТО уверяли, что после смены политики США военная помощь Украине не сократилась. В частности, заместитель командующего Миссией НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер говорил, что с осени, согласно механизму PURL, разработанному США и их союзниками, Украина получает оружие из американских складов за средства стран НАТО.