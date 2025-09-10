«Чрезвычайно эффективна»: эксперт Defense Express о системе ПВО Skyranger

Skyranger / © uk.wikipedia.org

Реклама

Украина фактически располагает современными системами Skyranger, которые являются более мобильной модификацией Skynex.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо заявил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

«Что касается антидроновых систем Skyranger от Rheinmetall, то важно говорить не только о названии оружия, но и о его количестве. Сколько именно таких систем планируют передать Украине — неизвестно. Соглашение будет подписано в ближайшее время», — пояснил эксперт.

Реклама

По его словам компания Rheinmetall частично раскрывает суть контрактов, однако стоимость и количество будут зависеть от условий договора. «Надеюсь, что по контракту с Украиной озвучат только общие вещи без конкретных сроков поставки, чтобы враг не мог использовать эти данные», — добавил Катков.

Он отметил, что Skyranger — это самая современная совершенная зенитная система, использующая программируемый подрыв, когда боеприпас взрывается еще до цели. «На самом деле это очень сложный процесс, потому что он проходит с точностью до наносекунд. Измеряется дальность до цели, производится выстрел, фиксируется скорость снаряда и закладывается время подрыва. В результате боеприпас подрывается перед дроном», — подчеркнул эксперт.

Катков подчеркнул, что такие боеприпасы способны уничтожать не только дроны-шахеды или другие БПЛА, но и крылатые ракеты. «Работу Skynex, являющуюся платформой с боевым модулем, Воздушные силы уже демонстрировали. Эффективное поражение достигается первым, вторым или третьим выстрелом, но стандартная очередь — это 10 выстрелов на цель», — уточнил он.

По словам эксперта, система уже неоднократно доказала свою эффективность в боевых условиях. «Европа максимально заинтересована в стабильных поставках в Украину реально работающих систем. Это очень положительный момент», — подытожил Катков.

Реклама

Ранее сообщалось, что Германия предоставит Украине новые системы противовоздушной обороны для защиты от беспилотников.

Мы ранее информировали, что немецкий оборонный концерн Hensoldt заключил контракт на поставку современных радарных систем Украине.