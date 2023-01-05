AMX-10RC – первые танки на колесах западной разработки, которые Украина получает от Франции

О характеристиках и преимуществах танка AMX-10RC читайте в материале ТСН.ua.

Недавно стало известно, что ВСУ впервые получат танки западной разработки. Ими станут AMX-10RC – легкие колесные машины французского производства.

В недавнем телефонном разговоре президент Владимир Зеленский поблагодарил своего французского коллегу Эммануэля Макрона за решение передать Украине легкие танки AMX-10RC и БТРы Bastion. Если легкую технику западного производства Украина уже получала от наших партнеров, французские танки станут первыми единицами мобильной тяжелой техники, которые поступят для ВСУ.

Колесные танки AMX-10RC сложно назвать новыми, ведь они находятся на вооружении французской армии с 1981 года, однако эти машины остаются мощным оружием, отличающимся высокой мобильностью благодаря колесному ходу.

Назначение и особенности танка AMX-10 RC

Французская боевая машина пехоты предназначена для разведки в опасных условиях и для огневой поддержки.

Танк оснащен гораздо более мощным оружием, чем большинство обычных БМП — нарезной пушкой калибром 105-мм F2, способной стрелять на расстояние до 2000 метров.

— нарезной пушкой калибром 105-мм F2, способной стрелять на расстояние Для наведения пушки предусмотрена система управления огнем COTAC. Кроме ведения боя с помощью этой системы возможны еще режимы наведения через танковый лазерный прицел и через координатную сетку.

Кроме ведения боя с помощью этой системы возможны еще режимы наведения через танковый лазерный прицел и через координатную сетку. Для боевых действий ночью AMX-10RC оборудован специальной системой: прицельная сетка создается электронным способом и накладывается на экран монитора. Системы управления огнем COTAC соответственно корректирует огонь с поправкой на ночные условия.

AMX-10RC оборудован специальной системой: прицельная сетка создается электронным способом и накладывается на экран монитора. Системы управления огнем COTAC соответственно корректирует огонь с поправкой на ночные условия. Шестиколесный AMX-10 RC оснащен системой гидропневматической подвески со сменным дорожным просветом и наклоном. Установлена централизованная система смазки и подкачки шин. На каждой колесной станции установлен амортизатор. Все шесть колес управляемы.

На каждой колесной станции установлен амортизатор. Все шесть колес управляемы. AMX-10RC использует миниуправление для поворота корпуса.

AMX-10RC

История создания AMX-10RC

Разработка AMX-10 RC была попыткой заменить более современной техникой устаревшую бронированную разведывательную машину EBR.

В первый раз прототип колесной бронемашины был представлен еще в 1971 году. Прототип был выполнен в виде бронетранспортера AMX-10RP (где Р – Personel), который предназначался для перевозки пехоты. Два года спустя на машину была установлена танковая башня. Полученная машина сохраняла маневренность колесного бронетранспортера и получала огневую мощность танка. Машина получила название AMX-10RC, где С в аббревиатуре – Cannon (башня), в ноябре 1977 завершились ее испытания. Аббревиатура RC расшифровывается как Roues-Canon – «пушка на колесном шасси». Поэтому французы эту машину часто называют именно танком.

Первые серийные танки AMX-10RC поступили в 1979 году во 2-ой гусарский полк французского войска.

Характеристики AMX-10RC

Вес – 15,8 т или 16,6 т (с дополнительной броней).

Длина – 9,15 м.

Длина корпуса без пушки – 6,24 м.

Ширина — 2,78 м.

Высота – 2,56 м.

Башня TK 105 рассчитана на троих членов экипажа, а водитель машины сидит в передней части корпуса.

Лобная броня выдерживает попадание снаряда 23 мм калибра с расстояния 300 м, остальные части машины — снаряда 14.5 мм.

Операционная дальность – 800 км по дороге.

Скорость – 85 км/ч на дороге, 40 км/ч по бездорожью.

С середины 1980-х во французских колесных танках AMX-10 RC используют дизельный двигатель Baudouin 6F11 SRX мощностью 280 л.с.

Вооружение на AMX-10RC

105-мм нарезная пушка F2 с полуавтоматическим затвором,

два 7,62-мм пулемета AAN F1: один спаренный с пушкой, второй может опционально устанавливаться на башне танка.

Боекомплект для пушки AMX-10 RC специфичен – это боеприпасы 105×527 мм не совместимы со стандартными 105-мм боеприпасами 105×617 мм. Он состоит из 38 снарядов, из них расположены в танке «под рукой» 12 боеприпасов, остальные 26 снарядов хранятся справа от водителя. Боезапас пулеметов состоит из 4200 патронов.

Для пушки также используются и другие типы боеприпасов кумулятивные, фугасные, бронебойные и дымовые.

Использование AMX-10RC в боевых операциях

AMX-10 RC участвовали:

в войне в Западной Сахаре (середина 70-х – начало 90-х),

в войне в Персидском заливе (1990-1991 гг.),

во второй войне в Афганистане (2001 — 2021 гг.),

в интервенции французской армии в Мали (2013-2014 гг.) и других операциях Франции.

Колесные танки стоят на вооружении Франции, Камеруна, Марокко и Катара.

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