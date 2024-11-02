Что мешает Украине увеличить производство снарядов: в Кабмине объяснили

Производство дронов достигло миллионов единиц в год.

Украина уже добилась прогресса в изготовлении минометных и артиллерийских снарядов. Тем не менее, наращивать темпы мешает дефицит взрывчатых веществ.

Об этом рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, бывший гендиректор АО "Укроборонпром" Герман Сметанин агентству Reuters.

По его словам, на сегодняшний день производство дронов достигло миллионов единиц в год.

"Единственная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся — это порох и взрывчатые вещества. Сколько взрывчатки поступает в Украину, столько у нас и снарядов", — цитирует агентство слова министра.

В настоящее время в стране производятся собственные артиллерийские снаряды, в частности калибром 155 мм, которые используются в тяжелой артиллерии, поступившей на вооружение от союзников по НАТО.

"Однако этого еще недостаточно", — заметил Сметанин. Даже по имеющимся темпам в Украине производство снарядов гораздо меньше, чем в России.

Добавим, ночью против 2 ноября российская армия нанесла удар управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 71 БпЛА "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

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