Соединенным Штатам выгоднее инвестировать в совместное производство украинского вооружения, чем передавать Украине ракеты Tomahawk.

Такое мнение высказал директор Центра стратегической аналитики и международных студий Андрей Грубинко в комментарии телеканалу «Киев24».

Он подчеркнул, что американские ракеты не являются супероружием, которое способно за один день завершить российско-украинскую войну.

К тому же в США поняли, что Украина способна производить дальнобойное оружие, удары которым по территории России не будут создавать политических рисков для Вашингтона.

«Если по Москве прилетит американская ракета — это прямой конфликт. А если прилетит „длинный Нептун“, сделанный за деньги США — это уже совсем другая история», — заявил Андрей Грубинка.

По словам эксперта, главный акцент в гарантиях безопасности от США сейчас смещается именно на совместное производство оружия для Украины.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность размещения войск США на линии разграничения. По его словам, Украина заинтересована в таком шаге, поскольку это стало бы мощным элементом гарантий безопасности.