Что остановит Путина: депутат Европарламента от Литвы рассказала о единственном способе сдержать Россию

Раса Юкнявичене ответила, кто и что может остановить диктатора.

Единственное, что может остановить главу Кремля Владимира Путина в намерениях захватить Украину, – это оружие.

Именно это ТСН.ua подчеркнула депутат Европарламента от Литвы, заместитель председателя комитета по безопасности и обороне, и бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.

"Пока, я думаю, единственное, что может его (Путина – ред.) остановить, – это как раз оружие. Я не вижу другого пути. Только это оружие, только сдерживание России, чтобы они знали, что запуск ракет с какого-то самолета с территории России, из Крыма или даже из Беларуси, будет иметь последствия. Я не вижу другого выхода. Возможно, военные имеют другие планы. Но бандита нужно останавливать с ножом в руках там, где он совершает эти действия", — отметила она.

Она добавила, что все решается на фронте, который проходит не только под Бахмутом, или где-то на восточной линии, но и в воздухе с теми кораблями и самолетами, с тех ракетных баз, откуда уничтожается Украина.

Напомним, Россия и Китай планируют совместные военно-морские учения. Уже даже названа дата старта.

Добавим, что США известили новый пакет помощи, который, в частности, будет месить одну батарею ЗРК Patriot.

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