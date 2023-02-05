Что произошло с танками Т-14, которыми Россия пугала весь мир: Жданов ответил

Программа закрыта еще в 2020 году из-за дороговизны и бесперспективности.

Танки Т-14, по которым Россия пугала весь мир, не производят вообще. Проект "Армада" был закрыт.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что Т-14 стал "настоящим пшиком", классическим примером "сдувшегося шарика".

"Никто не видел боевых испытаний отстрела танка Т-14. На сегодняшний день не сформулирована концепция, по которой создавался танк. Перед Новым годом появилась информация, что представлявшие на параде в Москве Т-14 будут направлены на фронт. Затем эту новость опровергли и об этом танке забыли. Я сомневаюсь, что они будут в Украине. Их изготовляют 0 штук", — отметил Жданов.

В то же время член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский сообщил, что Украине для освобождения всех территорий необходимо до 700 танков.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.