Что такое баллистическое оружие и какие баллистические ракеты есть у России

Баллистическое вооружение – это ракеты, летящие по баллистической траектории. Украине трудно сбивать российские баллистические ракеты, ведь у ПВО гораздо меньше времени для реакции на такую цель, чем на крылатую ракету.

Что такое баллистическое вооружение и какое баллистическое оружие есть у России – читайте на ТСН.ua.

Что такое баллистическое оружие

Баллистические ракеты летят по баллистической траектории, то есть могут подниматься высоко в небо и атаковать вертикально сверху. В то время как крылатые ракеты летят по направлению к цели, как например самолет или беспилотник. Баллистическая ракета – одна из самых сложных целей для систем противовоздушной обороны.

Баллистические ракеты могут запускаться на большие расстояния из различных пусковых установок:

стационарных – шахтных или открытых,

мобильных – на базе колесного или гусеничного шасси, самолетов, кораблей и подводных лодок.

По расстоянию применения есть стратегические и тактические баллистические ракеты:

баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км);

баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км);

межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км).

Межконтинентальные и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаются ядерными боеголовками.

Какое баллистическое оружие есть у РФ

По оценкам экспертов, в начале полномасштабного вторжения России в Украину у государства-агрессора было на вооружении около 900 баллистических ракет, а осталось чуть больше сотни. Для атак по Украине РФ применяет баллистические ракеты малой и средней дальности.

Российские баллистические ракеты:

"Искандер";

"Сармат";

"Тополь-М";

"РС-24 Ярс";

"Луна-М";

"Точка-У";

"Булава 30".

Запуск ракеты "Искандер" / Фото: Associated Press

Ракета "Искандер" имеет дальность полета 50-500 км и скорость 2100 м/с. Стартовый вес ракеты составляет 3800 кг, а масса ее боевой части – 480 кг. Ракета длиной 7,3 м и диаметром 920 мм. Ракеты "Искандер" могут иметь специальную ядерную боевую часть мощностью до 50 килотонн. Приблизительная стоимость ракеты – 3 млн. дол.

"Сармат" – стратегический ракетный комплект шахтного базирования пятого поколения. Как заявляют сами россияне, ракета РС-28 "Сармат" относится к классу тяжелых межконтинентальных баллистических ракет. Она имеет дальность полета до 18 тыс. км. Заявленная стартовая масса ракеты превышает 200 т. Ракета длиной 35,5 м и диаметром 3 м.

"Тополь-М" – стационарный ракетный комплекс, который может нести около 10 межконтинентальных баллистических ракет типа 15Ж65. Дальность полета – 12 тыс. км. Длина ракеты с головной частью – 22,55-22,7 м, диаметр – 1,81 м, вес 46,5-47,1 т (забрасываемый вес – 1,2 т).

"PC-24 Ярс" – межконтинентальная ракета шахтного базирования. Ее тактико-технические характеристики не раскрываются. Однако известно, что ракета имеет раздельную головную часть с блоками индивидуального наведения.

Ракета "Сармат"/Скриншот с видео

Ракета "Точка-У" летит на расстояние 70-120 км по определенной траектории. Может иметь и ядерную боевую часть. Вес ракеты – 17-18 т, грузоподъемность – 7200 кг, скорость на суше – 70 км/ч, запас хода – 650 км.

"Луна-М" – неуправляемая баллистическая ракета еще 1960-х годов с дальностью еще меньше, чем у "Точки-У" (70-80 км). Она очень неточная: отклонение от цели поражения может составлять до 1 км.

"Булава-30" – межконтинентальная ракета морского базирования с радиусом действия до 8000 км. В большинстве своем она размещается на подлодках. Может являться носителем для шести-десяти ядерных блоков.

Почему баллистическую ракету тяжело сбить: чем сбивает Украина

Баллистическую ракету тяжело сбивать из-за ее скорости на конечном участке и высоты, на которую она взлетает на начальном этапе после запуска. Этот тип ракеты входит в атмосферу только на последнем этапе запуска и делает это практически вертикально с очень большой скоростью. Таким образом, у ПВО есть гораздо меньше времени для реакции на баллистическую ракету, которая очень быстрая и находится в зоне действия очень немного времени.

Кроме того, баллистическая ракета достаточно большая и прочная, поэтому даже в случае ее сбития средствами ПВО такая цель может нанести немало вреда своими обломками.

По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игната, Украина может сбивать российские баллистические ракеты с систем ПВО Patriot и SAMP-T. В то же время, истребители F-16, которые еще только должны быть переданы Украине, не могут бороться с баллистическими ракетами.

ЗРК Patriot / Фото: Украинский милитарный портал

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