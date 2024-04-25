Чтобы остановить врага: в Минобороны назвали конкретное оружие, нужное ВСУ

Отметим, что эти боеприпасы поступят в новом пакете американской военной помощи.

Остановить российские войска на фронте ВСУ смогут благодаря достаточному количеству снарядов калибров 155 и 105 мм. Пока их недостаток "очень и очень чувствуется" не поле боя и вблизи линии фронта.

Об этом спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин сообщил в эфире телемарафона.

Лазуткин отметил, что украинские войска умеют пользоваться снарядами калибров 155 и 105 мм, "умеют точно уничтожать врага, нанося ему огромные потери".

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"Именно это позволит нам в конце концов иметь такие результаты, которых, к сожалению, этих полгода не было без американской помощи на поле боя", — подчеркнул спикер оборонного ведомства.

Он убежден, что помощь США существенно повлияет на ситуацию на фронте. Он соглашается, что, возможно, и не произойдет кардинальное изменение хода войны, однако точно можно говорить о потенциальной остановке врага.

"И сейчас наши военные смогуть иметь конкретно тот боекомплект, который им очень нужен", — отметил Лазуткин.

Напомним, 24 апреля США объявили о новом пакете помощи для Украины на 1 млрд дол. В частности, в него войдут и снаряды калибра 155 мм (в том числе кассетные) и 105 мм.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Пожарный" пакет оружия от США: как это поможет Украине и как повлияет на фронт

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