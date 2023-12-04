"Чтобы в разы увеличить количество жертв": эксперт о новых опасных зарядах РФ для "Шахедов"

Россияне с первых дней, после того как получили от Ирана данные дроны-камикадзе , пытались их тем или иным способом улучшить. В частности, их не устроил ряд характеристик иранского полуфабриката.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в Сети.

Какие новые заряды россияне используют для "Шахедов"

По его словам, несмотря на то, что 40 кг — это достаточно мощная боевая часть как для дрона такого типа, ее оккупантам не хватало и они всячески пытались усилить БЖД за счет поражающих осколочных элементов и т.д.

"Но здесь важно указать один момент. Shahed-131/136 применяется преимущественно по тыловой Украине и в большинстве случаев жертвами этих дронов-камикадзе становятся гражданские лица. То есть Shahed-131/136 это не оружие, а средство террора", — говорит эксперт.

В свою очередь термобарические средства поражения считаются в своей категории мощными, не ядерными. При всех недостатках ТОС-1А "Сонцепик" ее реактивный снаряд МО.1.01.04М самое мощное в своей весовой категории средство поражения.

"То есть россияне целенаправленно устанавливают столь опасные боевые части на Shahed-131/136, чтобы в разы повысить показатель разрушений и жертв", — добавляет Коваленко.

Напомним, на сегодняшний день Россия накопила 870 ракет разных типов – это меньше, чем в прошлом. В то же время россияне способны производить и получать от Ирана больше дронов, чем раньше.

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