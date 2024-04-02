Цифры радуют: в ISW сообщили, как партнеры Украины наращивают производство боеприпасов для нее

В частности, в рамках инициативы под руководством Чехии были заключены контракты на около 1,8 млрд. евро на миллион артснарядов для Украины.

США принимают меры для удвоения производства артиллерийских снарядов для помощи Украине. В то же время, и европейские страны продолжают усилия по обеспечению государства критически важными боеприпасами.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В отчете указано, что издание Bloomberg информировало о новой договоренности между США и Турцией, которая сейчас находится в стадии обсуждения. Так, Штаты хотят приобрести турецкую взрывчатку для увеличения производства своих артснарядов.

Сообщается, что Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех производственных линий металлических деталей для 155-миллиметровых артснарядов в Техасе с турецкими субподрядчиками. Один техасский завод должен начать производство в июне 2024 года.

Как заявлял помощник министра армии США по закупкам, материально-техническому обеспечению и технологиям Даг Буш, американская армия стремится удвоить месячное производство 155-миллиметровых снарядов с 28 тыс. в месяц в октябре 2023 года до примерно 60 тыс. в месяц в октябре 2024 года. Это будет возможно при предложенных Конгрессом дополнительных ассигнованиях. Поскольку законопроект был принят, теперь это зависит от внутреннего производства взрывчатых материалов в США. Импорт взрывчатки из Турции поможет увеличить производство снарядов.

Помощь для Украины от Европы и Азии

В Институте указывают, что партнеры Украины из Европы и Азии также продолжают оказывать Киеву военную и финансовую помощь, наращивая собственные оборонно-промышленные мощности.

Так, 28 марта Германия объявила о новом пакете помощи Украине. В него вошли боеприпасы для танков Leopard, 40-миллиметровые и 155-миллиметровые боеприпасы и разведывательные дроны. Немецкий производитель оружия Rheinmetall заявил, что Евросоюз выделил ему более 130 млн евро для увеличения производства боеприпасов.

29 марта министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщил, что его страна утвердила помощь для Украины на 100 млн евро. Эти деньги будут направлены на поддержку будущего украинского парка истребителей F-16.

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1 апреля сообщалось, что Япония выделила Украине 118 млн долл. в рамках проектов Всемирного банка. Эти деньги будут направлены на восстановление системы здравоохранения и жилищной инфраструктуры.

Несколько ранее японское правительство смягчило свои правила передачи оборонного оборудования. Это позволит экспортировать истребители, которые Япония планирует разработать совместно с Великобританией и Италией, и развернуть до 2035 года. Самолеты можно будет экспортировать в третьи страны, но при условии, что там не ведутся боевые действия.

"Европейские страны продолжают усилия по обеспечению Украины критически важными артиллерийскими боеприпасами, в частности, по инициативе под руководством Чехии по поставке артиллерийских боеприпасов для Украины из-за пределов ЕС", – говорится в отчете Института.

28 марта стало известно, что в рамках инициативы под руководством Чехии были заключены контракты на около 1,8 млрд. евро на миллион артснарядов для Украины. Они начнут поступать уже в апреле этого года. Как заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его государство "удвоит" свой вклад в инициативу, однако он не сообщил конкретные подробности.

Германия решила выделить Украине еще 10 тыс. артснарядов. Руководитель немецкого ситуационного центра Минобороны по Украине генерал-майор Кристиан Фрейдинг заявил, что Берлин также поддержит чешскую коалицию и закупит 180 тыс. снарядов. Украина получит их во второй половине 2024 года. Еще 100 тыс. снарядов Германия передаст в конце года в рамках двустороннего соглашения с неопределенной третьей страной. Неожиданно к закупке боеприпасов присоединилась Исландия.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об ожиданиях, что уже с апреля партнеры государства передадут достаточное количество артснарядов. В частности, это будет возможно благодаря инициативе Чехии.

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