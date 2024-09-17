CША уменьшают пакеты военной помощи для Украины: в CNN назвали причину

Для Украины уменьшаются пакеты военной помощи США. Все потому, что запасы оружия и оборудования, которые есть в распоряжении Пентагона, постепенно иссякают.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников.

В апреле этого Пентагон объявил о пакете на $1 млрд, но дальше ни один из пакетов не превысил сумму в $400 млн, а некоторые составили еще меньше — $125 млн и $250 млн соответственно.

"В то же время в 2022 и 2023 годах суммы военной помощи регулярно были в пределах $600-$800 млн, а самый большой пакет был объявлен в январе 2023 года — $2,85 млрд", — говорится в сообщении.

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Издание пишет, что среди властей США существуют опасения по поводу того, что американская готовность к войне может пострадать из-за сложившейся ситуации.

"У администрации президента Джо Байдена все еще есть $6 млрд на вооружение Украины, но у Пентагона "нет достаточных запасов", — пишет издание.

"Один из американских чиновников отметил изданию: "Существуют ограничения на то, как быстро мы можем вывести оборудование – не влияя на боеготовность (армии США – ред.). И это одна из причин, по которой пакеты помощи так распределяются. Также есть ограничения и потому, насколько быстро Украина может принимать оборудование и эффективно его распределять», — подытожил он.

Отметим, советник по национальной безопасности президента США Джейкоб Салливан подчеркнул, что США буквально снимают с конвейера снаряды 155 мм калибра и доставляют их на передовую так быстро, как только смогут.

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