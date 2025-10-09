Дальнобойное оружие Украины: способны ли "Фламинго" и "Сапсан" изменить ход войны

Баллистические ракеты «Фламинго» и «Сапсан»

Недавно американский президент Дональд Трамп высказался относительно поставок ракет «Томагавк» для Украины. По его словам, он почти принял решение, однако хочет знать, для чего именно это оружие будет использовано.

Военные эксперты считают, что американские ракеты способны уничтожить ключевые военные объекты глубоко в тылу РФ, однако и в украинском арсенале есть собственные боевые системы, которые могут быть мощнее «Томагавков».

Что известно о новых разработках Украины и какое оружие действительно может повлиять на ход войны — читайте в материале ТСН.ua.

Американские «Томагавки» могут уничтожить ключевые военные объекты России

Недавно влиятельное издание The Telegraph писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру США Дональду Трампу с просьбой предоставить ракеты Tomahawk. Как считает Зеленский, это оружие могло бы заставить кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров для заключения мирного соглашения.

Впоследствии Трамп заявил, что уже «в определенной степени» принял решение о поставках ракет «Томагавк» Украине. Впрочем, деталей американский лидер не сообщил.

Как отмечают военные эксперты, американскую крылатую ракету «Томагавк» можно запускать с различных платформ (подводные лодки, корабли, самолеты, земля). Ее используют для точечных ударов на большие расстояния, с точностью до десятка сантиметров.

Ракета «Томагавк» / © Getty Images

«Томагавки» способны поражать цели на расстоянии от 1250 до 2500 километров. Дальность полета может колебаться в зависимости от модели, но ее достаточно для ударов по территории России.

Как рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, применение «Томагавков» требует от Украины развития целой инфраструктуры: от пусковых установок и хранилищ до обученных экипажей и изменения стратегии обороны.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что ракеты «Томагавк» очень важны для ВСУ. По его словам, даже экспортные версии (до 300 км) значительно превосходят российские системы ПВО и позволят поражать логистику, склады и штабы в глубине территории.

Специалисты Института изучения войны (ISW) также убеждены, что «Томагавки» способны изменить ход войны. Там считают, что применение этих ракет с более мощной боевой частью дало бы возможность украинским войскам нанести существенные повреждения или даже уничтожить ключевые военные объекты в глубине РФ.

Запуск ракеты «Томагавк» / © Associated Press

«Такими объектами могут быть завод по производству дронов Shahed в Елабуге, Республика Татарстан, или авиабаза «Энгельс-2» в Саратовской области, откуда Россия поднимает стратегические бомбардировщики для ударов крылатыми ракетами по Украине», — говорится в отчете.

В то же время авторитетное издание Sky News пишет, что в случае получения Киевом американских ракет Москва окажется в зоне действия украинского арсенала.

Несмотря на это, американский эксперт Фрэнк Собчак отмечает, что ни одно оружие само по себе не сможет изменить ход войны. Ведь это зависит от совокупной мощи страны, ее воли и оборонной промышленности.

Украинская крылатая ракета «Фламинго» мощнее «Томагавка»

Украинская крылатая ракета «Фламинго» от Fire Point способна обходить системы российской ПВО.

По оценкам экспертов, ракета способна преодолевать до 3000 км и развивать скорость около 850-900 км/ч, максимальная — до 950 км/ч.

Ракета «Фламинго» / © Associated Press

Военный эксперт Игорь Романенко в комментарии ТСН.ua рассказал, что ракета «Фламинго» по некоторым параметрам может превзойти американское оружие.

«Наша ракета имеет преимущества над американским Tomahawk, который способен огибать рельеф на местности. Tomahawk разработан еще в прошлом веке и его дальность 1600 километров, а боевая часть — 460 килограммов. Две наши крылатые ракеты «Фламинго» и FP-5 имеют преимущества — это дальность полета 3 тысячи километров и боевая часть весом в 1 тонну. Но на масштабирование таких ракет нужно время и средства. К сожалению, в России уже сейчас все это есть, а мы только осваиваем и разрабатываем новые типы вооружения», — отметил генерал-лейтенант.

По словам Игоря Романенко, новые ракеты не являются «серебряной пулей», способной изменить ход войны. Для существенного влияния на российскую военную машину, которая имеет тысячи целей, нужны тысячи ракет.

Как подчеркнул эксперт, для поражения только одного завода могут понадобиться десятки ударов. Поэтому появление даже таких мощных разработок, как «Фламинго», важно, но решающую роль играют масштабы их применения.

Тем временем Украина уже начала использовать ракеты «Фламинго» на фронте и заявила об успешном поражении целей в Крыму.

Издание Welt отмечает, что именно «Фламинго» может стать новым рычагом для давления на Россию.

Там отмечают, если Кремль не пойдет на компромиссы, Украина получит возможность атаковать не только энергетические объекты, но и более чувствительные цели в глубоком тылу врага — например, заводы по производству оружия и боеприпасов. Это создает для РФ совершенно новый уровень угроз.

Секретное оружие Киева — баллистическая ракета «Сапсан»

Первая баллистическая ракета «Сапсан» прошла успешные испытания в августе 2024 года, а уже в мае 2025 года это оружие уничтожило российский командный пункт.

Военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал, что во время тестирования «Сапсан» развивал скорость 5,2 Маха (~6370 км/ч), что быстрее американских ATACMS (3 Маха), но немного медленнее российского «Искандер-М» (6 Маха).

«Сапсан» / © Википедия

Также известно, что ракета оснащена мощной боевой частью (480 кг) — это вдвое больше, чем у ATACMS (227 кг). Дальность полета ракеты составляет около 300-500 км.

Боевая часть может быть осколочно-фугасной или проникающей, которая позволяет уничтожать цели на площади до 10 тыс. кв. м (в случае кассетного заряда) или 2-3 га (в случае обычного осколочно-фугасного заряда).

Несмотря на то, что Украина запустила массовое производство ракет «Сапсан», Бадрак подчеркнул, что для эффективного воздействия на критические объекты РФ ВСУ нужно 300-500 баллистических ракет.

Универсальная ракета «Длинный Нептун» способна поражать как наземные, так и морские цели

В конце августа в Украине впервые показали новую ракету «Длинный Нептун» Эта ракета имеет индекс РК360Л и способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров, что в 3,5 раза больше предыдущей версии «Нептун».

Вес боевой части увеличен до 260 кг при сохранении возможности поражения подвижных объектов, в том числе морских, пишет Defense Express.

Ракета длиной примерно 6 метров больше своего предшественника. Система наведения не раскрыта, но предусматривает точное поражение наземных и морских целей.

Как отметили специалисты, для обеспечения полета «Нептуна» над сушей разработчики решили сложную комплексную задачу.

«Во-первых, обеспечен полет над переменным рельефом местности, что значительно сложнее полета над ровной водной поверхностью. Во-вторых, обеспечена возможность полета по определенному маршруту без спутниковой навигации. В-третьих, возможность точного поражения наземной цели, что значительно сложнее наведения на большой металлический объект на фоне моря. И уже дополнительно в РК360Л — одновременно увеличена дальность и вес боевой части», — отметили в Defense Express.

Ранее влиятельное издание Politico сообщало, что способность Украины самостоятельно производить ракеты дальнего радиуса действия может изменить баланс сил на фронте и делает невозможным для России безнаказанное использование своей глубокой территории для ведения войны.

Военный аналитик Forbes Дэвид Акс отмечал, что Long Neptune является критически важным оружием для Украины, поскольку он уменьшает зависимость Киева от военной помощи США и Европы.

Что известно о новом оружии Украины, которое бьет по РФ

Президент Владимир Зеленский рассказал о новых видах оружия, которые наносят успешные и мощные удары вглубь России.

«Что касается наших ударов вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив. (Ракета — Ред.) «Паляница» уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага. Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас мы уже (говорим — Ред.) не о единичных случаях», — сказал он.

Также Зеленский отметил реактивную ракету-дрон «Рута». По его словам, «Рута» впервые поразила цель за 250 километров — морскую вышку. Самым большим успехом он назвал украинский БпЛА «Лютий».

В то же время депутат Верховной Рады и глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев рассказал, что украинский оборонно-промышленный комплекс разработал целый ряд ракет и ударных дронов-камикадзе («дипстрайков») с различными характеристиками и задачами. Кроме тех, что упоминал Зеленский, эксперт рассказал о применении ракеты «Пекло».

«Поверьте мне, мы развиваемся, и появляется все больше и больше продуктов, не только «Фламинго», но и других, которые наносят удары по территории Российской Федерации», — добавил Егор Чернев.

Специалисты Defense Express рассказали, что на выставке MSPO 2025 Укроборонпром впервые раскрыл характеристики ракеты-дрона «Паляница». Она способна лететь на 650 км со скоростью до 900 км/ч, неся до 100 кг боеголовки.

Для сравнения, ее скорость аналогична российской крылатой ракете Х-101. Запуск происходит с помощью ускорителя, а дальше работает реактивный двигатель.

Похожая по концепции с «Паляницей» ракета-дрон «Пекло» уже получила подтверждение первого боевого применения под оккупированным Луганском, пишет Defense Express.

Ракета-дрон «Пекло» / © скриншот с видео

Это компактная крылатая ракета длиной около 2 метров с турбореактивным двигателем. Ориентировочный вес боеголовки — до 50 кг, что подтверждается масштабом уничтоженных целей (здания, переправы).

«Пекло» может преодолеть до 700 км и, согласно заявленным характеристикам, разгоняется до 700 км/ч.

Несмотря на название «ракета-дрон», по конструкции это типичная крылатая ракета, но меньших размеров.

Ранее ТСН.ua писал о модифицированной версии крылатой ракеты «Нептун», которую в соцсетях окрестили «пузатым» «Нептуном». Аналитики предполагают, что «пузатый» «Нептун» может иметь радиус действия примерно 500 км.

В то же время европейский производитель оружия Thales разработал ракету, которая может уничтожить «Шахеды» с помощью шариков. Это оружие уже разворачивается в Украине, но спрос превышает производственные возможности.

В частности, эти ракеты дороже дронов-перехватчиков (500-5000 долларов), но значительно дешевле традиционных ракет ПВО, таких как AIM-7 Sparrow (125 000 долларов).

