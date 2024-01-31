Дальнобойные GLSDB: что известно о ракетах, которые вскоре должна получить Украина, и как они изменят ситуацию на фронте

Пентагон успешно опробовал новые высокоточные дальнобойные снаряды GLSDB, и их могут передать на поле боя в Украине в ближайшее время. Об этом сообщают журналисты издания Politico со ссылкой на собственные источники.

Что известно о GLSDB и какие их характеристики, читайте в материале ТСН.ua.

Ракеты GLSDB: основные характеристики

GLSDB (дословно Ground-Launched Small Diameter Bomb – бомба малого диаметра наземного запуска).

Боеприпас, разработанный компанией Boeing в партнерстве с Saab еще в 2019 году, но, несмотря на успешные испытания, Boeing и Saab не продавали, пока США не решили подарить ее Украине в рамках пакета помощи.

GLSDB позволяют высокоточно уничтожать врага на расстоянии 150 км. Ракета имеет передовые системы отслеживания, чтобы сделать ее более точной.

Боеприпасы оснащены разлагающимися в воздухе крыльями и ракетным двигателем, обеспечивающим дополнительную дальность полета. Это позволяет точно нацеливать ракету, если она будет запущена из самолета, не подвергая пилота риска. GLSDB использует инерциальную систему наводки и наводки с помощью GPS.

Один такой боерипас стоит $40 тысяч.

Эти ракеты запускаются из наземных установок M270 и HIMARS.

Запуск GLSDB с установки HIMARS / Фото: SAAB

Технические характеристики

Масса – 130 кг.

Длина – 1,8 м.

Дальность – 142 км (по другим данным – более 150 км).

Ширина – 190 мм.

Может залететь даже в пещеру.

Компания-производитель указывает следующие преимущества GLSDB:

Точность до одного метра

Возможность атаковать с любого угла, со всех сторон, даже поразить цель позади точки запуска

Возможность проникновения в пещеру

Во избежание обнаружения можно запускать со скрытых или защищенных мест.

Увеличенный радиус действия

Saab уверяет, что точность GLSDB настолько высока, что он может поразить цель в радиусе автомобильной шины.

GLSDB/Фото SAAB AB / Фото: Фото из открытых источников

Украина станет первым оператором GLSDB

Что любопытно, такого вооружения еще нет даже в американской армии.

Если GLSDB доедут до Украины, это будет первый экспорт и их первое боевое применение. Украина станет первой страной, которая применит эти бомбы в бою.

Что говорят эксперты

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо" рассказал, что новые управляемые боеприпасы GLSDB имеют многофункциональное предназначение.

"GLSDB — это высокоточный боеприпас, который получит украинская армия для использования со стандартных пусковых установок HIMARS или MLRS. Это новая управляемая дальнобойная ракета, которая сочетает в себе управляемую авиационную бомбу с крылышками и стартовый двигатель от существующих старых систем. Эта система имеет дальность 150, и теперь у нас в арсенале будет две дальнобойные системы. По сравнению с HIMARS она является более мощной и более точной", – пояснил Згурец.

По словам военного эксперта, ракета GLSDB имеет защиту от систем враждебного РЭБ, что делает ее менее уязвимой.

Кроме того GLSDB летит, как управляемая крылатая ракета по сложной траектории, и сбить ее очень сложно.

"Главной интригой остается вопрос количества переданных боеприпасов. Эти новые управляемые боеприпасы обладают мощной боевой частью, и могут использоваться для уничтожения бункеров, для уничтожения РЛС, ЗРК. Учитывая точность, они имеют многофункциональное назначение. Цели для них однозначно найдутся", – подытожил эксперт.

Военный эксперт, член экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения Иван Якубец в прошлом году уверял, что появление GLSDB будет иметь такое же влияние на ход боевых действий, как ранее HIMARS.

"Поэтому если HIMARS позволили нанести поражение до 76 километров, то теперь эти ракеты позволят нам наносить удары по тылу противника на 150 километров, то есть вдвое больше", – заявил эксперт.

Не станут причиной прорыва ВСУ

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV предупредил, что GLSDB – "обычное орудие" и не нужно его переоценивать.

"Трудно сказать, почему они так пафосно это комментируют. Это обычное орудие. Если бы их запускать с самолета, то дальность могла бы быть похожа на управляемые авиационные бомбы. Если наземное базирование, то это просто дополнительное оружие.

Мы ожидаем прорыва, что какое-то новейшее оружие, которое нам передадут наши партнеры, сразу все решит на поле боя. Нет, это просто дополнительное средство поражения. Учитывая, что у нас есть определенный дефицит со снарядами, стрелять на расстояние 150 км — это точно лучше, чем на 20-30, до 40 км, как работает ствольная артиллерия или системы залпового огня", — пояснил Гетьман.

Что известно о передаче GLSDB

Напомним, первые слухи в СМИ о поставках ракет GLSDB в Украину появились еще в ноябре 2022 года.

И хотя в Пентагоне подтвердили, что передадут Украине дальнобойные ракеты GLSDB еще в феврале 2023 года, эти ракеты в нашу страну так и не доехали.

В ноябре 2023 года издание Reuters писало, что США перенесли на 2024 год поставку Украине дальнобойных авиабомб GLSDB.

Источники издания указывал, что компания Boeing, главный подрядчик GLSDB, должна была поставить ракеты в США в конце декабря, после чего некоторое время еще предстояли испытания перед последующей отправкой в Украину.

Представитель Пентагона Пэт Райдер вчера, 30 января, подтвердил информацию о том, что Украина получит партию высокоточных бомб большой дальности GLSDB от компании Boeing.

"Однако из соображений безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки", – заявил он.

Издание Politico писало, что Украина может получить от США управляемые бомбы GLSDB уже в среду, 31 января.