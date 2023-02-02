Дальнобойные GLSDB: что известно о ракетах, которые вскоре может получить Украина и как они изменят ситуацию на фронте

По информации Wall Street Journal, о поставках дальнобойных ракет GLSDB объявят уже в пятницу, 3 февраля.

Ракеты GLSDB, которые могут поражать цели на 150 километров, и о передаче которых Штаты, по информации СМИ, могут объявить уже в ближайшее время, будут иметь такое же влияние на ход боевых действий, как ранее HIMARS.

Такое мнение высказал военный эксперт, член экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения Иван Якубец, передает FREEДОМ.

"Это абсолютно однотипные по дальности достижения поражения противника средства вооруженной борьбы. Поэтому если HIMARS позволили нанести поражение до 76 километров, то теперь эти ракеты позволят нам наносить удары по тылу противника на 150 километров, то есть вдвое больше", — заявил эксперт.

Он пояснил, что такие ракеты очень нужны ВСУ. Ведь россияне после получения Украиной HIMARS начали размещать пункты и другие силы средства логистического обеспечения на более дальние расстояния для того, чтобы эти РСЗО их не доставали.

Также Якубец считает, что вскоре должны быть достигнуты договоренности по передаче Украине ракет ATACMS.

Что известно о передаче ракет GLSDB

Напомним, первые слухи в СМИ о поставках ракет GLSDB в Украину появились еще в ноябре 2022 года.

Вчера, 1 февраля, агентство Reuters сообщило, что эти дальнобойные ракеты впервые войдут в новый пакет военной помощи от США.

По информации американского издания Wall Street Journal, о новом пакете военной помощи на 2,2 млрд долларов, который включит дальнобойные ракеты GLSDB, объявят уже в пятницу, 3 февраля.

По словам журналистов, GLSDB будут поставляться в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Она финансирует приобретение или создание нового оружия, а не изъятие старых запасов США. Техника, финансируемая по этой программе, обычно доставляется в Украину дольше.

Ракеты GLSDB: основные характеристики

Украина может получить GLSDB разработки американской компании Boeing и шведской Saab, имеющей дальность уничтожения целей до 150 км. Это почти вдвое превышает GMLRS для HIMARS.

Отмечается, что GLSDB можно стрелять из таких установок, как система HIMARS, которую США уже поставили Украине. Ракета имеет передовые системы отслеживания, чтобы сделать ее более точной.

Боеприпасы оснащены разлагающимися в воздухе крыльями и ракетным двигателем, обеспечивающим дополнительную дальность полета. Это позволяет точно нацеливать ракету, если она будет запущена из самолета, не подвергая пилота риску. GLSDB использует инерциальную систему наводки и наводки с помощью GPS.

Один такой боерипас стоит $40 тысяч.

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