Дальнобойные ракеты против бомбардировщиков: эксперт объяснил, как нейтрализовать авиакомплексы РФ

Ключевую роль в борьбе с российским ракетно-бомбовым комплексом должно сыграть дальнобойное оружие.

Геннадий Хазан, президент Всеукраинской авиационной организации «Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов» сказал об этом в эфире «Канала 24».

Эксперт наметил две главные стратегии противодействия российским ракетно-бомбовым комплексам. По его словам, первый и самый важный путь противодействия — это борьба с самолетами-носителями. Хазан считает, что для предотвращения использования этих комплексов необходимо поражать российские бомбардировщики на расстоянии 140-160 км. Такой радиус позволит оттеснить их вдали от линии боевого столкновения и снизить угрозу.

Вторая стратегия, по мнению эксперта, заключается в усовершенствовании средств для уничтожения уже выпущенных боеприпасов в воздухе.

«Нужно либо уничтожать самолеты до запуска, либо перехватывать/нейтрализовать снаряды после запуска, что значительно снизит их эффективность», — подытожил Геннадий Хазан.

