Дальность Brimstone 2, другие преимущества и характеристики ракеты

В рамках военной помощи Украина получила от Великобритании ракеты Brimstone 2. Какова дальность этих ракет, основные характеристики и преимущества, читайте в материале ТСН.ua

О передаче ракет сообщает аналитический проект Ukraine Weapons Tracker: "Соединенное Королевство поставляет ВСУ не только старые ракеты Brimstone 1, но и современные ракеты Brimstone 2 Dual Mode".

Какова дальность ракет Brimstone 2 Dual Mode и их назначение

Дальность полета ракеты, запущенной с воздуха, составляет 60+ км, с вертолета — 40+ км, с наземных платформ она значительно меньше. Это вызвано большими энергозатратами ракеты для набирания высоты.

То есть дальность пуска высокоточных британских ракет нового поколения вдвое выше, чем у их предшественников, ранее предоставленных Украине.

Brimstone являются ракетами класса "воздух-земля", "земля-земля" и предназначены для поражения танков, артиллерии, систем РЭБ, небольших судов и десантных кораблей.

История создания Brimstone 2

Ракеты наземного или воздушного базирования Brimstone разработаны компанией MBDA UK для Королевских Военно-воздушных сил Великобритании.

Первоначально использовались против массовых скоплений бронетехники противника. Точность наведения на цели обеспечивалась благодаря активному радиолокационному самонаведению.

Такой принцип наведения наносил побочный ущерб, так как ракеты поражали не только технику, но и гражданских лиц и дружеские силы, если они находились в районе боя. Поэтому после опыта использования этих ракет в Афганистане к ракете добавили лазерную наводку, которая позволила поражать конкретные и наиболее приоритетные цели.

Первые Brimstone поступили на вооружение самолетов Королевских ВВС в 2005 году, улучшенная Brimstone 2 – в 2016 году.

Основные преимущества Brimstone 2 Dual Mode

Brimstone 2 Dual Mode имеет значительно большую, на 200% максимальную дальность, а также улучшенную конструкцию самонаведения, программного обеспечения и планера.

Помимо большей дальности преимуществом Brimstone 2 Dual Mode является то, что ракета имеет комбинированную систему наведения. Она объединяет базовую радиолокационную головку самонаведения, которая способна выделить наземные цели и позволяет работать в режиме «выстрел и забыл». При этом при залпе ракеты обмениваются информацией, не разрешающей наведение двух ракет на одну цель. Классическая полуактивная лазерная система позволяет наводить ракеты, в частности и путем подсветки цели, например из БпЛА.

Brimstone 2 является эффективным против современных видов брони.

Характеристики Brimstone 2 Dual Mode

Производитель: MBDA

Вес: 52,7 кг

Длина: 1,8 м

Диаметр: 18 см

Скорость: 1 620 км/ч

Радар миллиметрового диапазона и полуактивный лазер

Боевая часть: тандемная

Вес боевой части: 6,3 кг

Традиционно ракеты запускаемые ВВС Великобритании из истребителей Tornado и Typhoon, ВСУ использует в качестве мобильных пусковых установок грузовые машины.

Какая стоимость ракет

По данным The Telegraph, стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в 207 тысяч долларов.

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