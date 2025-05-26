Дальность до 1 400 км: у Франции есть ракеты, значительно превосходящие Taurus и SCALP — получит ли их Украина

Ракета MdCN. / © Defense Express

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Франция имеет в своем арсенале крылатые ракеты морского базирования MdCN, дальность которых вдвое больше уже известных ВСУ Taurus или Storm Shadow/SCALP. Эти ракеты способны поразить цели на расстоянии до 1400 км, что охватывает почти всю европейскую часть России.

Однако возможность их поставки Украине остается открытым вопросом, пишет Defense Express.

MdCN (Missile de Croisière Naval или SCALP Naval) – это высокоточная крылатая ракета морского базирования. Ее технические характеристики поражают:

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Дальность: до 1 400 км

Боевая часть: 300 кг

Скорость: 800 км/ч

Цена: около 3,3 млн долларов

Длина: 6,5 м, вес – 1 400 кг.

Аналитики подчеркивают, что ракета способна добраться до Москвы, Энгельса, Мурманска и почти до Кирова, однако не охватывает Урал. Ее ударная зона – большинство критически важных целей в европейской части РФ.

Впрочем, есть несколько серьезных препятствий для возможной поставки MdCN Украине:

Тип платформы: ракета морского базирования и ее запуск требует адаптированных наземных установок. Европейцы разрабатывают два варианта следующих решений: Mk 70 Container Launchers для ракет типа Tomahawk и Land Cruise Missile – проект именно для MdCN, который находится только на начальной стадии. Количество: сейчас Франция имеет лишь около 200 таких ракет налицо, что делает вопрос передачи сложным в политическом и логистическом плане. Операционная специфика: для точного наведения таких ракет требуются цифровые карты рельефа РФ, позволяющие ракете петлять сложным ландшафтом. Это критический компонент для успешного применения оружия.

Получит ли Украина такое мощное дальнобойное оружие — зависит не только от технической адаптации, но и от политической воли партнеров.

Напомним, ранее Фридрих Мерц отметил необходимость поставки Украине дальнобойного вооружения, что усиливает шансы на получение ракет Taurus.

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Также напомним, что США, Германия, Великобритания и Франция сняли ограничения на дальнобойное вооружение для Украины.