Данилов заявил, что Украина получит западные истребители в ближайшее время (видео)

Данилов призвал украинцев сохранять спокойствие и терпеливо относиться к тем или иным заявлениям о оружии для Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина получит от союзников истребители F-16.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что на момент начала полномасштабного вторжения России, украинские военные не имели большой доли западного оружия, которое есть сейчас.

"Хочу всем напомнить, что когда началась эта военная агрессия активной фазы 24 февраля, у нас, к сожалению, на то время не было того оружия, которое сегодня уже у наших ВСУ и представителей нашего сектора обороны. Никто не верил, что у нас будут Patriot, Leopard и многое другое оружие, которое на сегодняшний день уже есть на территории нашей страны. Самолеты тоже обязательно будут в ближайшее время", — сказал Данилов.

Он призвал всех сохранять спокойствие и терпеливо относиться к тем или иным заявлениям о оружии для Украины.

"Наш президент работает каждый день для того, чтобы современное оружие, которое нам нужно для победы, как можно скорее было на территории нашей страны. Работают представители нашего Министерства иностранных дел, огромное количество людей для того, чтобы ускорять эти процессы", — сказал Данилов.

Он добавил, что в некоторых странах начались внутриполитические процессы, поэтому некоторые заявления могут коррелироваться с ними.

"Но мы точно уверены, что наши партнеры обязательно будут нам помогать", – резюмировал Данилов.

Отметим, что накануне министр обороны США Ллойд Остин выступил с заявлением, передадут ли Соединенные Штаты Украине истребители F-16.

"Что касается истребителей F-16, если такое решение будет принято, то для обеспечения этих возможностей понадобится примерно 18 месяцев. Но это не поможет украинцам на этой стадии войны. Могут ли украинцы получить истребители в будущем? Мы все верим, что да", — заявил Остин.

Напомним, ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к союзникам Украины с призывом, чтобы они предоставили украинским военным истребители F-16.

Кроме того, ранее информировали, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Украина обязательно получит в будущем истребители F-16 или другие самолеты IV поколения.

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