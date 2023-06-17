Дания назвала условие передачи Украине истребителей F-16

В настоящее время Дания заменяет самолеты F-16 на более современные истребители F-35.

Власти Дании готовы передать Украине истребители F-16, но при условии, что такой шаг должен быть одобрен руководством США, производящей эти самолеты стране.

Об этом заявил и.о министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает adio 4.

"Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою борьбу. Это касается и датских истребителей F-16", – сказал Поульсен.

Отметим, что у Дании 43 истребителя F-16, 30 из которых сейчас активно используются местными ВВС. Вместе с тем страна заменяет самолеты F-16 на более современные истребители F-35.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания будет обучать украинских летчиков на истребителях F-16, даже предоставив доступ к своей авиабазе.

Кроме того, мы ранее информировали, что пресс-секретарь Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Украина получит от западных партнеров истребители F-16, однако когда это произойдет — вопрос остается открытым.

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