Дания передаст Украине всю свою артиллерию – премьер-министр

Дания передаст Украине всю свою артиллерию. Об этом заявила премьер-министр страны Мэтте Фредериксен и призвала Европу также передать Украине оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые они пока не используют.

Об этом Фредериксен сказала на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля, пишет "Укринформ".

По ее словам, европейские лидеры часто ссылаются на проблемы с производством оружия как на преграду увеличению поставок, и открывают новые оборонные предприятия на перспективу.

"Но Украина у нас просит боеприпасы и артиллерию сейчас. Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому, простите, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине", – подчеркнула Фредериксен.

Напомним, президент Петр Павел заявил, что Чехия ищет боеприпасы и вооружение для скорейших поставок Украине по всему миру, в частности, есть возможность поставки 500 тыс. снарядов калибра 155 мм и 300 тыс. снарядов калибра 122 мм из третьих стран в течение недель – в случае получения необходимого финансирования

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