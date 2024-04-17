Дания выделила Украине новый пакет военной помощи: на что пойдут деньги

Дания объявила о выделении для Украины нового пакета военной помощи почти в 300 млн евро. В частности, деньги будут направлены на покупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов.

Об этом сообщили в Минобороны Дании.

Решение правительства Дании предусматривает выделение 200 млн. крон на инвестиции в оборонную промышленность Украины. Также выделенные деньги пойдут на создание ощутимого морского потенциала, беспилотников и производство ракетных компонентов.

В общей сложности Дания в новом пакете поддержки выделила около 2,2 млрд крон (295 млн евро).

"Инвестиции в украинскую оборонную промышленность для закупки и передачи оружия и боеприпасов, беспилотников и производства ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также значительная морская помощь. Это основные элементы 17 пакета помощи, по поводу которого правительство сегодня провело консультации с датским комитетом по вопросам внешней политики", – говорится в заявлении Минобороны страны.

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Глава ведомства Троэльс Лунд Пульсен заявил, что пакет помощи направлен на расширение оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной, что основывается на растущей потребности в укреплении и наращивании производства артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников.

Министр добавил, что в марте посетил несколько украинских оборонных предприятий в Киеве и стало ясно, что существует большой потенциал для будущего сотрудничества.

Как и предыдущие пакеты помощи, этот предполагает заключение ряда различных соглашений с членами НАТО по закупкам и пожертвованиям со стороны оборонных предприятий стран-членов Альянса. Часть оборудования будут поставлять датские компании.

К слову, недавно Нидерланды выделили еще миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление. Президент Владимир Зеленский назвал это "образцовым примером поддержки".

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