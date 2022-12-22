Дания выделит дополнительные $43 млн на закупку оружия для Украины

Правительство и парламентские партии Дании приняли совместное решение о выделении дополнительных 300 миллионов датских крон (43 млн долларов США) для закупки дополнительного оружия для Украины.

Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте Министерства обороны Дании.

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что сейчас Украина защищает не только себя, но и всю Европу.

Также читайте Пакет военной помощи от США: появился полный список вооружения и техники

"Борьба Украины за свободу – это также наша и Европы борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон. Правительство и дальше будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную поддержку украинцам", — сказал министр. .

Отмечается, что дополнительные средства будут выделены из бюджета Министерства обороны страны и переданы Международному фонду для Украины под управлением Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что США будут поддерживать храбрый народ Украины столько, сколько необходимо.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Белого дома Джо Байденом может призвать поставить для украинских военных истребители F-16.