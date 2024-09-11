"Давайте рассчитывать на мощные решения": Зеленский о разрешении на использование дальнобойного оружия

Глава государства анонсировал обсуждения с находящимся в Киеве государственным секретарем США Энтони Блинкином и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с разрешением на использование дальнобойного оружия от западных партнеров, в том числе США.

Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы и премьер-министрами Латвии и Хорватии в рамках саммита "Крымская платформа" в Киеве 11 сентября.

"О моем оптимизме относительно решения дать нам разрешение на использование дальнобойного оружия, к сожалению, это не зависит от моего оптимизма. Давайте рассчитывать на мощные решения — важные сегодня", — сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что рассчитывает на диалог с президентом США Джо Байденом.

"Наш диалог, который происходит еженедельно, ежемесячно (из США – ред.) – это очень важно для нас, потому что они оказывают нам наибольшую поддержку: военную и финансовую. Мы действительно рассчитываем на нее, без этого мы не сможем победить", – сказал Зеленский.

Он также отметил, что позже сегодня будет разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкином и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми, которые находятся в Киеве. О результатах консультаций будет поставлено в известность отдельно.

Напомним, 11 сентября Великобритания объявила о большом пакете помощи Украине. В этот день министр иностранных дел Дэвид Лемми вместе с главой Госдепа США Энтони Блинкеном прибыли в Украину и подтвердили совместную поддержку.

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