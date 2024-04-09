"Даже две пары таких самолетов могут совершить переворот": эксперт назвал способ противодействия КАБам

Даже несколько F-16 смогут помочь Украине лучше защитить небо от российских ракет.

Самолеты F-16, которые Украина может получить в 2024 году, являются самым действенным способом противодействия российским корректируемым авиационным бомбам калибром 500 кг.

Об этом в эфире телемарафона 9 апреля сказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Он подчеркнул, что также может быть точечная охота с помощью систем Patriot.

"В феврале они показали себя очень хорошо. Но ведь противник учится и алгоритмы ясны, а мы не имеем права допустить потерю такой машины. А F-16 с ракетами дальностью 180 км на борту может 6 таких ракет брать за раз. И даже две пары таких самолетов, не говоря уже даже об эскадрилье, могут совершить переворот. Но это оружие должно наконец-то поступить", – говорит Черник.

По его словам, даже несколько F-16 способны помочь Украине значительно лучше защитить небо от российских ракет с учетом того, что скорость этой машины достигает 2400 км/ч, радиус может быть от 500 до 1700 км. В борьбе с крылатыми ракетами даже одна машина совершит если не революцию, то колоссальный шаг вперед, считает эксперт.

"Это колоссальный шаг вперед. И несколько таких машин могут резко увеличить уровень сбития вражеских ракет", – объяснил он.

Черник также отметил, что 24 самолета F-16, которые Украина должна получить в июне, помогут Силам обороны, но не смогут переломить ход войны.

"Ломает всю историю в части военного противоборства машин так 120 с большой ракетно-бомбовой нагрузкой", — добавил эксперт.

Напомним, военный эксперт Петр Черник в эфире "1+1" также предположил, где базировать F-16.

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