Дефицит боеприпасов в Украине: Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч артснарядов для ВСУ

Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч боеприпасов для дальнейшей передачи Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет Financial Times.

Он подчеркнул,что ситуация критическая.

"Ситуация в Украине критическая. На третьем году войны Ввооруженные силы страны находятся под беспрецедентным давлением. У них заканчиваются боеприпасы, а значит, они вынуждены ежедневно принимать тяжелые решения", – сказал Петр Фиала.

Он отметил, что Чехия работает над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов и уже заключила контракты на первые 180 тысяч.

По словам Фиалы, артснаряды будут доставлены на украинский фронт "в ближайшие месяцы".

Напомним, Чехия накануне начала всемирную инициативу по закупке боеприпасов для Украины. К инициативе уже присоединились более 20 стран, однако Словакия официально отказалась.

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