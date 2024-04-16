Дефицит боеприпасов в Украине: Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч артснарядов для ВСУ

Петр Фиала подчеркнул, что из-за нехватки боеприпасов Вооруженные силы Украины вынуждены ежедневно принимать тяжелые решения.
Чехия заключила контракты на покупку 180 тысяч боеприпасов для дальнейшей передачи Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет Financial Times.
Он подчеркнул,что ситуация критическая.
"Ситуация в Украине критическая. На третьем году войны Ввооруженные силы страны находятся под беспрецедентным давлением. У них заканчиваются боеприпасы, а значит, они вынуждены ежедневно принимать тяжелые решения", – сказал Петр Фиала.
Он отметил, что Чехия работает над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов и уже заключила контракты на первые 180 тысяч.
По словам Фиалы, артснаряды будут доставлены на украинский фронт "в ближайшие месяцы".
Напомним, Чехия накануне начала всемирную инициативу по закупке боеприпасов для Украины. К инициативе уже присоединились более 20 стран, однако Словакия официально отказалась.
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