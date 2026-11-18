Patriot / © Getty Images

Реклама

Производство американских ракет- перехватчиков Patriot столкнулось с дефицитом критически важного материала из Европы — карбонизированной вискозы (rayon), используемой в соплах твердотопливных ракетных двигателей. Из-за ограниченных поставок сырья Пентагон пытается срочно увеличить его производство, но американские компании зависят от единственного утвержденного поставщика этого материала для самых современных ракет PAC-3.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Реклама

Дефицит возник на фоне сокращения американских запасов ракет-перехватчиков и роста потребности в них для собственной армии США и союзников, в частности, Украины. В то же время наращивание производства Patriot осложняется зависимостью оборонной промышленности от узкого круга поставщиков и компонентов, производимых за пределами США.

Реклама

Какой материал необходим для ракет Patriot

Речь идет о специальной карбонизированной ткани на основе вискозного волокна, которая используется для изготовления сопел твердотопливных ракетных двигателей. При работе двигателя материал постепенно выгорает, образуя защитный слой, который не дает конструкции перегреться и расплавиться под воздействием чрезвычайно высоких температур.

Для самых современных перехватчиков Patriot PAC-3 утвержден только один материал такого типа — Raycarb. Его производство зависит от сложной цепи поставок между несколькими странами.

Волокна производят на предприятии в Чехии, принадлежащем тайскому химическому концерну. Затем их доставляют во Францию, где ткань изготовляют и карбонизируют на предприятии ArianeGroup вблизи Бордо. После этого материал в рулонах снабжается американской Park Aerospace, которая обрабатывает его специальной смолой на своем заводе в Канзасе.

Далее материал передают L3Harris, где его используют в соплах твердотопливных двигателей для ракет Patriot, производимых Lockheed Martin.

Реклама

Почему США не могут быстро увеличить производство

По данным WSJ, американские оборонные компании не могут просто заменить дефицитный материал другим. Даже незначительные дефекты в конструкции твердотопливного ракетного двигателя могут повлиять на траекторию полета перехватчика, поэтому альтернативное сырье нужно длительно тестировать и сертифицировать.

Генеральный директор Park Aerospace Брайан Шор рассказал, что в начале года представитель Пентагона обратился в компанию с требованием увеличить поставки материала для наращивания производства ракет. Однако проблема оказалась на французском предприятии ArianeGroup, поставляющем карбонизированную ткань.

Французские производственные мощности ограничены, а увеличение поставок в США означает сокращение объемов для других клиентов, среди которых французские военные.

Они французская компания. Их нельзя устрашать. Они просто прекратят сотрудничество», — сказал Шор, объясняя, почему давление американских чиновников не поможет быстро решить проблему.

Реклама

Новые производственные мощности появятся не скоро

Park Aerospace пытается помочь увеличить поставки материала, в частности, профинансировала новую производственную линию на французском предприятии ArianeGroup, перечислив аванс в 5 млн долларов. Ее запуск ожидается в 2028 году, но даже после этого объем производства не сможет полностью удовлетворить американский спрос.

Также компании предварительно договорились о строительстве завода в США. Park Aerospace готова предоставить для этого аванс в 25 млн. долларов. Если проект реализуют по плану, предприятие заработает около 2030 года.

«Главная проблема в том, что никто не хочет ждать три с половиной года», — отметил Шор.

Американские оборонные компании также ищут альтернативные источники поставок. В частности, рассматривают материалы немецкого производителя Enka и других поставщиков, которые могли бы временно восполнить дефицит. Однако ни один из вариантов пока не прошел все необходимые испытания для использования в PAC-3 MSE.

Ситуацию усугубляет и состояние немецкого производителя Enka, специализирующегося на вискозе для текстильной промышленности, в частности производства костюмов и модной одежды. После пандемии COVID-19 спрос на его продукцию снизился, а компания рассматривала возможность закрытия производства. Покупки со стороны американского оборонного сектора помогли временно отложить это решение, однако перспективы дальнейшей работы предприятия остаются неопределенными.

США наращивают производство Patriot, но сталкиваются с дефицитом компонентов

Пентагон пытается компенсировать сокращение запасов ракет и ускорить производство перехватчиков. В частности, заключено семилетнее соглашение с Lockheed Martin, предусматривающее увеличение выпуска PAC-3 MSE более чем в три раза — примерно до 2000 ракет в год до конца 2030 года.

Отдельный контракт был заключен с L3Harris, которая поставляет твердотопливные ракетные двигатели. В то же время, американское оборонное ведомство пытается напрямую взаимодействовать с поставщиками более низких уровней, чтобы выявлять и устранять узкие места в производственных цепях.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), к концу июля США израсходовали значительную часть запасов перехватчиков, а их арсенал сократился примерно на 65% по сравнению с уровнем к началу войны с Ираном в феврале. Стоимость одного перехватчика PAC-3 MSE составляет около 4 млн. долларов, а его производство занимает примерно два года.

Масштабирование производства усугубляется тем, что оборонные программы зависят от совместных поставщиков. В частности, более 70% поставщиков второго уровня для PAC-3 работают также над системой THAAD. Потому трудности на одном предприятии могут сразу влиять на создание нескольких типов ракет.

Как дефицит может повлиять на снабжение Украины

Проблемы с производством Patriot возникают тогда, когда в США и их союзниках требуются все больше ракет-перехватчиков. Украина также зависит от снабжения этих систем для защиты от российских баллистических ракет и других воздушных атак.

По данным WSJ, дефицит компонентов и длительные сроки расширения производства усложняют быстрое пополнение запасов. Даже при наличии многолетних контрактов и инвестиций в новые заводы увеличение выпуска ракет зависит от десятков поставщиков, а замена критических материалов требует длительных испытаний.

Напомним, Германия предоставляет Украине новый пакет военной помощи на сумму 300 млн. долларов в связи с приближением зимних месяцев, о чем стало известно 17 ноября.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег, что попытки сократить поддержку Украины и заставить ее согласиться на несправедливые условия мира представляют угрозу безопасности всей Европы.

Новости партнеров

Новости партнеров