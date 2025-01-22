Дешевые, но эффективные: Forbes рассказал о российских дронах-шпионах из бамбука

Хотя эти устройства можно легко обнаружить и уничтожить, они также быстро заменяются. Это делает их эффективным и экономически выгодным инвентарем в современной войне.

На минувшей неделе в социальных сетях появились изображения нового российского FPV-дрона, созданного из дешевых коммерческих компонентов и установленного на бамбуковой раме.

Как отмечает аналитик Дэвид Хэмблинг в статье для Forbes, это устройство может вести незаметное наблюдение в течение нескольких недель, передавая видео проезжающих мимо автомобилей.

"Собранный из дешевых коммерческих компонентов, он представляет собой такой эффективный, незаметный шпион, о котором раньше мечтали американские войска", — отметил Хэмблинг.

Исторический опыт США

США еще в 1960-х годах использовали необслуживаемые наземные датчики во время войны во Вьетнаме. Эти устройства помогали останавливать транспорт на тропе Хо Ши Мина, ключевом маршруте поставок Вьетконга. Датчики фиксировали движение транспорта, а полученные сигналы передавались специально оборудованным самолетам. Аналитики обрабатывали информацию для определения местоположения, скорости и направления движения целей, что позволяло вызвать авиаудары.

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Однако точность таких систем была ограничена, из-за чего самолеты сбрасывали значительное количество бомб на предполагаемую зону цели.

Современные технологии

Современные шпионские устройства гораздо эффективнее. Камеры, стоимостью менее 200 долларов, могут снимать фото и видео день и ночь и передавать данные через мобильную инфраструктуру. В отличие от технологий прошлого века, нуждавшихся в ретрансляторах и вычислительных центрах, сейчас достаточно обычной телефонной сети.

“В то время как батарея беспилотника работает всего несколько часов даже в неактивном состоянии, камеры слежения рассчитаны на работу в течение нескольких недель. Некоторые из них оснащены солнечными батареями, позволяющими работать бесконечно долго. При этом даже один день информации о передвижении врага с лихвой оправдает низкую стоимость сделки”, – отмечает Хэмблинг.

Применение FPV-дронов

Такие дроны могут быть использованы для:

• Шпионаж: наблюдение за транспортными средствами, мониторинг движения войск и фиксация их ротации.

• Атак: наведение FPV-дронов для уничтожения транспорта, отслеживание влияния мин и обновление заминированных участков.

• Обороны: выявление приближения вражеских войск перед позициями обороны.

Хотя эти устройства можно легко обнаружить и уничтожить, они также быстро заменяются. Это делает их эффективным и экономически выгодным инвентарем в современной войне.

В заключение Гэмблинг подчеркивает, что такие недорогие и эффективные устройства значительно облегчают работу военных, позволяя с минимальными затратами получать максимальный результат в разведывательных и боевых операциях.

Напомним, новый российский дрон-камикадзе "КУБ-2", который "Концерн "Калашников" начал поставлять во вражеское войско, имеет боевую часть больше, чем у "Ланцета", и, очевидно, на производстве заменит неудачный вариант "КУБ".