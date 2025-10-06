Дешевый убийца дронов: европейский производитель создал ракету, уничтожающую "Шахеды" с помощью шариков

Ракета FZ123 / © Business Insider

Европейский производитель оружия Thales разработал новую 70-мм ракету с боеголовкой FZ123, которая создает "стальное облако" для уничтожения дронов, таких как российские "Шахеды", атакующие Украину, и это оружие уже вызывает спрос в Киеве.

Об этом сообщили представители Thales Belgium во время встречи с Business Insider на производственном объекте в Эрстале, где была представлена боеголовка FZ123, представленная на Eurosatory 2024.

Боеголовка FZ123, наполненная тысячами стальных шариков и двумя фунтами взрывчатки, детонирует, создавая зону поражения диаметром до 80 футов, уничтожая беспилотники класса II и III, в частности Шахеды, на расстоянии до 10 000 футов. Ракеты совместимы с пусковыми установками НАТО, включая украинские системы "Вампир" и модернизированные вертолеты Ми-8.

Директор Thales Belgium Томас Колине подтвердил, что оружие разворачивается в Украине, но спрос превышает производственные возможности. Компания планирует выпустить 3500 ракет к концу 2025 г. и увеличить мощность до 10 000 в 2026 году. Неуправляемые версии ракет могут достичь производства 60 000 единиц в год при условии дополнительных изменений.

Ракеты с FZ123 дороже дронов-перехватчиков (500–5000 долларов), но значительно дешевле традиционных ракет ПВО, чем AIM-7 Sparrow (125 000 долларов). Они обеспечивают экономически эффективную защиту от русских дронов, хотя лазерная наводка затрудняет поражение в плохую погоду или ночью.