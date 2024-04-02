Для действительно "болезненных" ударов по промышленности РФ: авиационный эксперт Романенко ответил, чего не хватает Украине

Полноценный дальнобойный беспилотник – это то, в чем нуждается Украина для того, чтобы наносить по промышленности РФ действительно "болезненные" удары.



Об этом во время телемарафона 2 апреля сказал авиационный эксперт Валерий Романенко.

"Нужен таки украинский "Шахед". Не то, что мы там перерабатываем "Стрижи", перерабатываем самолеты, максимально увеличиваем дальность дронов с легкими авиамодельными двигателями – нужен полноценный дальнобойный беспилотник. С мощным двигателем, способен иметь хотя бы характеристики, которые имеет" Шахед". То есть 50 килограммов взрывчатки на борту, скорость где-то 160 километров и дальность 1500 тысяч. Вот тогда российская оборонная промышленность испытала на себе удары Украины. К тому времени – это булавочные уколы", – сказал Романенко.

Тем временем беспилотники еще раз принесли "хлопок" в Россию. БпЛА атаковали в Татарстане производство дронов-камикадзе "Шахед" и НПЗ "ТАНЕКО" в Нижнекамске. По данным источников, эти удары нанесли ГУР и СБУ.

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