Для победы над Россией Украине нужны американские F-16: эксперт объяснил, почему МиГ-29 не хватит

Польша и Словакия передадут Украине самолеты МиГ-29, но этого мало. Между МиГ-29 и F-16 имеются существенные отличия.

Польша и Словакия передадут Украине самолеты МиГ-29 – многоцелевые советские истребители четвертого поколения, однако для победы над страной-агрессорской Россией необходимы американские F-16.

Между МиГ-29 и F-16 существует принципиальная разница.

Об этом рассказал 24 канала рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Недостатки МиГ-29

Разница между самолетами состоит в том, что советские МиГ-29 исключительно истребители, поэтому предназначены для воздушного боя.

Более того, этот истребитель никак не развивался с начала 1980-х годов, то есть вся авионика этих самолетов устарела, а точность радаров не сравнима с американскими F-16.

"МиГ-29 очень заметен на радарах. Он имеет 2 огромных двигателя, которые шумят, из них идет много дыма, есть большое тепловое пятно. То есть этот самолет очень легко сбить", – пояснил эксперт.

Достоинства F-16

Самолет F-16 – это многоцелевая и крупноузловая машина, задуманная как платформа для модификаций.

F-16 уже прошел 7 модификаций со времен выхода из завода.

"То, что F-16 многоцелевое позволяет применять его для различных задач. Условно, если он имеет задачу уничтожить определенный опорный пункт оккупантов, а на пути ему случается вражеский истребитель, то он может изменить задачу — ликвидировать самолет противника и вернуться к предыдущему курсу ", – объяснил эксперт.

По его словам, F-16 может уничтожать корабли, то есть он является платформой для несения крылатых противокорабельных ракет Harpoon.

Относительно принципиальных отличий между МиГ-29 и F-16, по словам Нарожного, F-16 можно применять как по воздушным целям, так и по земным, а также для использования дальнобойных крылатых ракет.

Более того, F-16 – это самолет-невидимка. Внутренняя часть стекла кабины пилота покрыта золотой пленкой. Таким образом излучение приборов в кабине незаметно для радаров врага.

"F-16 – это очень серьезное оружие, которое не идет по сравнению с тем, что есть у россиян", – сказал военный эксперт.

Напомним, в начале войны против России украинские силы ПВО сбивали лишь 20-30% ракет, а сейчас результаты гораздо лучше.

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