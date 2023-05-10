Для России это полное фиаско: Жданов выявил слабое место вражеской ракеты "Кинжал"

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ущерб американским ЗРК Patriot российской ракеты "Кинжал", а также выявил слабое место так называемого "супероружия" диктатора Владимира Путина.

Об этом военный эксперт рассказал на собственном youtube канале.

По словам Жданова, "Кинжал" способен развивать гиперзвуковую скорость только на отдельных участках траектории.

Как отметил эксперт, пока Путин 7 лет подряд показывал "мультики" о "Кинжалах" до их появления в металле, некоторые скептики уже тогда сомневались в том, что они реально гиперзвуковые.

Некоторые люди, разбирающиеся в конструктиве и в ракетостроении, отмечали, что "Кинжал" может развивать гиперзвуковую скорость только на отдельных участках траектории, а так — это баллистическая сверхзвуковая ракета, которая примерно такая же, как и все остальные. Поэтому для Patriot особенных открытий нет. Вышло испытание образца. Для России это полное фиаско, что "Кинжал" был сбит комплексом Patriot", — заявил он.

Интересно, как теперь россияне будут доказывать, что "Кинжал" — действительно гиперзвуковая ракета.

"Что она "предназначена для преодоления каких-либо ПРО (противоракетной обороны), которые только в мире существуют". Вот вам и результат", — добавил эксперт.

Напомним, накануне воздушные силы Украины впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" из ЗРК "Patriot".

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