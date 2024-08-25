Российские силы укрепили все объекты от потенциальных украинских ударов или рассредоточили активы по всему глубокому тылу.

Удары ВСУ дальнобойным оружием по российским военным целям в тылу России имеют решающее значение для снижения российских военных возможностей на фронте. В частности, снятие ограничений на использование Украиной западного оружия позволит ВСУ наносить удары по широкому кругу важных целей.

Об этом идет речь в анализе американского Института изучения войны (ISW).

По прогнозу аналитиков, эта оценка игнорирует широкий спектр инфраструктуры, кроме аэродромов, используемых Россией для поддержки военных операций против Украины.

"ISW оценивает, что в России в пределах досягаемости ракет ATACMS, предоставленных Соединенными Штатами Украине, находится по меньшей мере 250 военных и военизированных объектов. Только 17 из этих 250 объектов являются аэродромами, и маловероятно, что российские военные перебросили активы со всех других 233 объекта", — пишут аналитики.

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Среди этих объектов – крупные военные базы, станции связи, логистические центры, ремонтные мастерские, топливные склады, склады боеприпасов и постоянные штабы, из которых крайне сложно или невозможно быстро опрокинуть активы или быстро укрепить их.

"Эти объекты поддерживают российское командование и управление, разведку, рекогносцировку, обеспечивают логистическую и ремонтную поддержку российских войск, воюющих в Украине и Курской области. Таким образом, заявления о том, что нет никакой пользы в предоставлении Украине возможности использовать ATACMS в России, без учета сотен других объектов, поддерживающих войну России против Украины, будут неполными и таким образом неправильными", - отмечают аналитики.

Также, по прогнозу аналитиков, российские силы укрепили все объекты в России от потенциальных украинских ударов или рассредоточили активы по всему глубокому тылу.

Российским силам, вероятно, придется передислоцировать средства ПВО и РЭБ со всей России, а также с линии фронта в Украине, чтобы обеспечить необходимое покрытие для тыловых районов в России в пределах досягаемости поставленного Западом оружия, что, возможно, создаст условия для Украины для расширения собственных авиационных операций вдоль линии фронта ”, – добавили в ISW.

Добавим, что Украхна использует ситуацию в Курской области, звезда для того, чтобы они сняли ограничения на использование дальнобойного оружия на территории РФ.

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