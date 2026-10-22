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Дата публикации
Категория
Оружие
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Для Украины могут создать особые F-16: какие новые возможности получат истребители

Новые истребители могли значительно усилить украинскую ПВО во время массированных атак РФ. Однако проект пока находится на уровне идеи, а его реализация потребует согласования Вашингтона.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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F-16

F-16 / © U.S. Air Force

Американская оборонная компания Lockheed Martin рассматривает возможность создания специальной модификации истребителя F-16 для нужд Украины. Новый самолет может получить увеличенную дальность полета, современный радар и расширенные возможности для перехвата российских дронов и ракет.

Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на источники компании Lockheed Martin.

По информации издания, один из вариантов предполагает оснащение F-16 радаром с активной фазированной антенной решеткой (AESA). Такая система позволит украинским пилотам раньше обнаруживать низколетальные беспилотники и крылатые ракеты, в частности, во время массированных российских атак.

Кроме того, компания рассматривает возможность интеграции более широкого спектра европейского вооружения, в том числе управляемых авиабомб и крылатых ракет. Это бы расширило боевые возможности украинских F-16 по сравнению с нынешним набором западных боеприпасов.

В то же время источники подчеркивают, что конкретных переговоров по новой модификации пока нет. Украина заинтересована в доступном и универсальном истребителе, который ее пилоты уже овладели в боевых условиях.

Идею обсуждают на фоне расширения сотрудничества Lockheed Martin с Киевом. В частности, 19 октября президент Владимир Зеленский встретился с представителями компании, чтобы обсудить поддержку украинских F-16 и подготовку пилотов.

«Особенно накануне сложной зимы, во время массированных атак с применением Шахедов, F-16 их уничтожают. И у нас очень высокий процент уничтожения "Шахедов". Поэтому мы очень гордимся тем, что имеем такую возможность. Мы рассчитываем на продолжение программы», - подчеркнул Зеленский.

Чем новые F-16 будут лучше нынешних

По данным Defence Blog, истребители F-16, которые Украина начала получать в 2024 году, выполняет около 80% боевых вылетов украинской авиации. Одному из подразделений этих самолетов приписывают уничтожение более тысячи российских "Шахедов" и крылатых ракет.

Однако переданные европейскими странами истребители относятся к более старым модификациям, которые прошли модернизацию, но до сих пор используют радары с механическим сканированием.

Современные F-16 Block 70 оснащены радарами AESA, способными одновременно отслеживать больше целей на большем расстоянии и лучше обнаруживать небольшие объекты на малых высотах. Именно такие возможности особенно важны для противодействия российским дронам и крылатым ракетам.

Заместитель командира одного из украинских подразделений F-16 ранее также отмечал, что Украина больше нуждается в более новых самолетах Block 70 и дополнительных ракетах.

Во время встречи с Lockheed Martin Зеленский поднял вопрос обслуживания и ремонта F-16 непосредственно в Украине. Отдельно стороны обсудили увеличение поставок ракет-перехватчиков для систем Patriot, производство которых компания наращивает.

Потенциальная украинская версия F-16 могла бы дополнить другие программы обновления авиации. В частности, по информации Defence Blog, в июне Украина заказала у Швеции 16 истребителей Gripen E с началом поставок 2029 года. Отдельно предусмотрено получение самолетов Gripen C/D.

В то же время стоимость специальной модификации F-16 возможно количество самолетов и перечень вооружения для интеграции пока неизвестны. Любая подобная программа потребует одобрения Вашингтона, прежде чем стороны смогут перейти от идеи к конкретным переговорам.

F-16 для Украины: новые поставки и проблемы с обслуживанием

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам переговоров с лидерами Евросоюза Украина договорилась о дополнительных истребителях F-16 от Бельгии. Ожидается, что самолеты поступят до конца 2026 года. По словам президента, эти истребители играют немаловажную роль в противодействии российским реактивным «Шахедам».

В то же время, украинская авиация сталкивается с дефицитом боеприпасов и проблемами технического обслуживания. По данным The Wall Street Journal, более половины украинских F-16 уже не готовы к боевым вылетам или могут потерять боеспособность в ближайшее время. Источники издания предупреждали, что в нынешних темпах эксплуатации и ремонта Украина рискует остаться без исправных истребителей до конца года.

В начале октября Зеленский также заявлял, что украинские F-16 месяцами простаивают на ремонте в странах ЕС. Из-за задержек с возвращением самолетов Украина теряет время, когда потребность в защите неба от российских атак остается особенно острой.

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