До четырех ударов в сутки: Флеш назвал особенности бюджетной российской ракеты "Бандероль" (фото)

Бандероль / © youtube.com/Одесса как она есть

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Россия наращивает производство новой крылатой ракеты «Бандероль», уже применяемой в войне против Украины. По оценкам военного эксперта и специалиста по системам радиоэлектронной борьбы Сергея «Флеша» Бескрестнова, в этом году оккупанты планируют выйти на производство 120 таких ракет ежемесячно, хотя пока завод не достиг запланированных темпов.

Об этом советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов сообщил в своем Telegram.

По его словам, при выполнении производственного плана российские войска смогут запускать в среднем до четырех ракет «Бандероль» в сутки.

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«План производства на этот год — 120 ракет в месяц. То есть каждый день противник сможет запускать четыре таких ракеты. По моим оценкам, завод еще не достиг планового показателя производства», — отметил «Флэш».

Запускают из беспилотников и вертолетов

Эксперт рассказал, что основным носителем ракеты является российский ударный беспилотник «Орион». В то же время из-за высокой уязвимости крупных БпЛА они используются преимущественно для запусков с территории России.

«Современная война показала сложность применения больших БПЛА над фронтовой территорией и в тылу противника. Большие БПЛА — слишком легкая мишень. Поэтому для „Ориона“ придумали применение — запускать „Бандероли“ с российской территории», — пояснил он.

По словам Бескрестнова, российские военные уже отработали пуски этой ракеты с вертолетов Ми-8.

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Дальность полета — до 500 км

По данным эксперта, ракета оснащена осколочно-фугасной боевой частью ОФБЧ-150, содержащей около 50 кг взрывчатого вещества.

«Условно можно сравнить ее поразительную способность с „Шахедом“ с двойной боевой частью (90 кг)», — отметил «Флэш».

Заявленная дальность полета ракеты составляет до 500 км, хотя на практике, по словам эксперта, самая зафиксированная дальность ударов пока не превышала 300 км.

Маневрирует перед ударом

Как отмечает Бескрестнов, при полете ракета обычно двигается на высоте 400-2000 м, а перед поражением цели снижается примерно до 200 м.

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Одной из ее особенностей является высокая маневренность.

«Например, чтобы развернуться назад, ей нужно расстояние всего 2,5 км», — сообщил эксперт.

Уязвима к средствам РЭБ

По словам «Флеша», ракета использует спутниковую навигацию, поэтому может испытывать влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы. В то же время, она оборудована и автономной системой навигации, которая частично сохраняет ее боеспособность в случае потери сигнала.

Подытоживая оценку новой ракеты, эксперт отметил, что не считает ее технологическим прорывом.

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«В общем, ничего выдающегося. Бюджетная крылатая ракета с небольшой боеголовкой», — резюмировал Сергей Бескрестнов.

Напомним, ранее Россия уже применила против Украины свою крылатую ракету S8000 Бандероль — дешевый гибрид дрона и ракеты, когда атаковал Киев, Одесщину и Харьковщину.

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