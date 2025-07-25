До конца года ВСУ планируют воевать работами: военный раскрыл амбициозный план

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Вооруженных силах Украины активно используют наземные роботизированные комплексы для эвакуации и логистики. А до конца 2025 года планируется вывести их в полноценный бой.

Об этом рассказал подполковник Вооруженных сил Украины в интервью «Украинской правде».

Работы, которые сегодня вывозят раненых и доставляют грузы на передовую, уже в скором времени могут стать полноценной боевой единицей.

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«До конца года есть желание уже воевать на работах. Не только логистика — но и бой», — подчеркнул военный.

По словам командира, ВСУ уже используют наземные автоматизированные системы для эвакуации бойцов и доставки грузов. Работы помогают сохранять жизнь личному составу, особенно в критических зонах. Это позволяет снизить смертность на фронте, что, по оценкам самого Вереса, уже дало положительный эффект.

Однако, по словам военного, работы не смогут полностью заменить человека.

«Мы стараемся сделать так, чтобы работы уменьшили количество личного состава в самых опасных местах. Но завтра у них села батарейка — и все, работы стоят. Это не панацея», — подчеркнул военный.

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Командир рассказал, что его подразделение уже готовится к боевому применению первых автономных систем. В частности, речь идет о наземных работах-камикадзе, которые смогут самостоятельно поражать врага. Первые испытания должны пройти уже в ближайшие недели.

«Работы будут стрелять. Есть уже камикадзе, есть минировочные системы, турели с пулеметами», — сказал Верес.

Несмотря на это, он признает: таких разработок пока мало, и многое еще зависит от ресурсов. Но задача перед командованием уже поставлена, и команда инженеров работает над недорогими решениями для массового производства.

Подразделение Вереса стало одним из первых в армии, кто системно ввел работы на поле боя. По его словам, другие уже начинают следовать примеру. Однако сам командир предпочитает держать детали в тайне, чтобы избежать излишнего внимания со стороны врага.

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Напомним, силы обороны Украины находятся в чрезвычайно сложном положении из-за острой нехватки вооружения. Проблема касается не только систем противовоздушной обороны и ракет, но и критической потребности в артиллерийских снарядах и бронетехнике.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, военные готовы к активным действиям, однако для эффективного ведения боя им необходимы современные средства защиты и усиления технического потенциала.