Добили "Славянина": спецназовцы ГУР нейтрализовали последний железнодорожный паром оккупантов в Керчи (фото)

ГУР нейтрализовал последний железнодорожный паром окупантов в Керчи / © ГУР Минобороны

Уничтожен российский паром «Славянина», который оставался последним на плаву в Керченском проливе.

Об этом сообщило ГУР МО Украины.

«Добили „Славянина“ — спецназовцы ГУР нейтрализовали последний железнодорожный паром окупантов в Керчи», — говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, паром россияне использовали для снабжения своих войск во временно оккупированном Крыму. Он перевозил горюче-смазочные материалы, вооружение, технику и боеприпасы.

© ГУР Минобороны

Поражение логистических возможностей РФ

Напомним, в марте этого года украинские спецназовцы уже выводили из строя другой железнодорожный паром окупантов — «Авангард», нанеся значительные повреждения и «Славянину».

Также подразделения Deep-strike ССО поразили морской порт «Кавказ» в городе Чушко на российской стороне. Противник использует его для логистики с Крымом. И расположен он почти в 300 км от линии боевого столкновения.

Ранее также говорилось и о фрегатах «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». В Генеральном штабе ВСУ отметили, что удары по военной инфраструктуре России будут продолжены.

Так что системное уничтожение логистических способностей агрессора продолжается.