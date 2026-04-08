- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 1 мин
Добили "Славянина": спецназовцы ГУР нейтрализовали последний железнодорожный паром оккупантов в Керчи (фото)
Спецназовцы ГУР Украины уничтожили паром «Славянина», поставлявшего технику и боеприпасы российским войскам в Крыму.
Уничтожен российский паром «Славянина», который оставался последним на плаву в Керченском проливе.
Об этом сообщило ГУР МО Украины.
«Добили „Славянина“ — спецназовцы ГУР нейтрализовали последний железнодорожный паром окупантов в Керчи», — говорится в сообщении.
Как отмечают специалисты, паром россияне использовали для снабжения своих войск во временно оккупированном Крыму. Он перевозил горюче-смазочные материалы, вооружение, технику и боеприпасы.
Поражение логистических возможностей РФ
Напомним, в марте этого года украинские спецназовцы уже выводили из строя другой железнодорожный паром окупантов — «Авангард», нанеся значительные повреждения и «Славянину».
Также подразделения Deep-strike ССО поразили морской порт «Кавказ» в городе Чушко на российской стороне. Противник использует его для логистики с Крымом. И расположен он почти в 300 км от линии боевого столкновения.
Ранее также говорилось и о фрегатах «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». В Генеральном штабе ВСУ отметили, что удары по военной инфраструктуре России будут продолжены.
Так что системное уничтожение логистических способностей агрессора продолжается.