Долетит ли до Москвы?: Франция хочет создать баллистическую ракету на 1000 км

Специалисты называют это прямой реакцией на демонстрацию РФ баллистической ракеты средней дальности ударом по Днепру.

Во Франции могут создать баллистическую ракету средней дальности для поражения целей на дальности 1000 км, что в дополнение к плану с крылатой ракетой наземного базирования аналогичной дальности Land Cruise Misael по проекту ELSA.

Об этом сообщает французское издание Challenges.

В материале говорится, что проект с французской баллистической ракетой пока находится на стадии обсуждения между командованием ВС и гендиректоратом вооружения (DGA).

В то же время военные специалисты портала Defense Express отметили, что речь идет о достаточно стандартном наборе технологий.

"Как минимум, информации о желании разработать гиперзвуковой глайдер, как в американской LRHW за 41 млн долларов – нет. А значит и результат можно получить быстрее", – рассказали там.

Французская баллистическая ракета: долетит ли она в Москву

Как говорят эксперты, ракета дальностью 1000 км будет небольшой.

"Что означает меньшую стоимость разработки, меньшую цену за единицу и как следствие — их большее количество. И 1000 км вполне достаточный параметр, так как в случае применения с территории стран Балтии это поражение объектов не только в Москве — но и в Нижнем Новгороде на Волге. Или с территории Польши, из которой 1000 км — это как раз в российскую столицу", — отмечают эксперты.

Напомним, Украина научилась направлять "Шахеды" в РФ и Белоруссию. Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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